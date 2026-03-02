 / Eventi

Back to 80’s Party: un tuffo negli anni ‘80 con l’associazione AbBRAcciAMO

Sabato 14 marzo presso i locali della Proloco di Cervere una serata tra musica, buona cucina e solidarietà

Il collettivo di AbBRAcciAMO

Immaginate una serata in cui il tempo sembra riavvolgersi e l’atmosfera si riempie delle sonorità inconfondibili degli anni ‘80. Un party vintage da tirare in ballo tantissime emozioni tra disco, pop, rock e dance, che diventa la colonna sonora dei ricordi più belli. Con l’associazione AbBRAcciAMO si può!

L’appuntamento per tutti i nostalgici e i curiosi è per sabato 14 marzo dalle ore 20, presso i locali della Proloco di Cervere (via IV Novembre), dove saranno serviti l’aperitivo, tris di antipasti, primo, acqua e caffè, al costo di 25 euro, più servizio bar e dj set a cura di Marco Porticelli. Prenotazioni ai numeri 3287817870 (Davide) e 3356195907 (Roberto).

Ma la serata non è solo musica e buona cucina! Il ricavato sarà destinato in beneficenza, nello specifico per i progetti dell’Aghav di Bra. Divertimento più solidarietà, meglio di così!

Silvia Gullino

