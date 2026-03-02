"Trope spose per Monssu Poret!": la Compagnia Tre di Picche torna al Toselli

Gradito ritorno al Teatro Toselli per la Compagnia "Tre di Picche", che sabato 7 marzo porterà in scena la comicissima commedia in due atti "Trope spose per Monssu Poret!", nuovo appuntamento della rassegna "El teatro piemontèis" organizzata da Teatrando Millennium con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Protagonista della vicenda è Giuseppe Poretti, ricco industriale torinese che vive il secondo matrimonio con Luisa nel costante ricordo della prima moglie Giulietta. Nonostante gli ammonimenti del fratello avvocato Enrico, l'uomo mantiene un atteggiamento freddo con la consorte e autoritario con la figlia Rita, alla quale ha già destinato come promesso sposo l'impacciato Placido. Quest'ultimo, insieme ai genitori Leone e Filomena, è ormai ospite fisso in casa Poretti. In un clima familiare sempre più teso, un telegramma inaspettato arriverà a sconvolgere la già complicata quotidianità domestica.

L'edizione in corso sta registrando un grande afflusso di pubblico, tanto che gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare tempestivamente i posti telefonando al 3478738733 (preferibilmente via WhatsApp).

La rassegna proseguirà il 14 marzo con il Gruppo Teatro Carmagnola e la commedia "Don Lorens ant i j pastis". Gran finale sabato 28 marzo con i Teatranti Ancora una Volta, che presenteranno "Na neuit spiritusa" di Renato Occelli. La serata conclusiva sarà anche l'occasione per le premiazioni: le votazioni del pubblico e della giuria tecnica decreteranno il miglior spettacolo, la miglior compagnia, la miglior regia, il miglior attore e la miglior attrice della stagione.