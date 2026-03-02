Mondovì, inaugurata a Piazza la mostra "Non solo MMimose"

Si è tenuta, nei suggestivi locali dell’Antico Palazzo di Città a Mondovì Piazza, l'inaugurazione dell' edizione del 2026 di "Non solo Mimose". La mostra collettiva, organizzata dalla sezione monregalese della FIDAPA BPW Italy, con il patrocinio del Comune di Mondovì, torna come appuntamento centrale per celebrare il talento e la professionalità delle donne in prossimità dell’8 marzo.

L’edizione di quest’anno mette in luce le opere di cinque socie pittrici, ognuna portatrice di una cifra stilistica unica: Angela Bacchiarello (anche curatrice dell'esposizione), Cristiana Addis, Maresa Calò, Paola Meineri Gazzola, Gabriella Malfatti.

Le opere sono state presentate durante l'inaugurazione dall’artista e professore Franco Giletta, che ha guidato il pubblico alla scoperta delle diverse tecniche e dei messaggi sottesi alle opere esposte ed ha evidenziato: "E' sempre bello potermi fare portavoce di chi è un artista. In queste sale vedrete opere esito di studi e ricerche. L'arte non ha la finalità di dare delle risposte, ma porre delle domande. Mi piace immaginare che l'arte del passato e presente possa dare più serenità e anche un esempio per il futuro."

Come sottolineato dalla Presidente della sezione di Mondovì Maria Cristina Gallo Orsi, l’evento non vuole essere una semplice celebrazione formale, ma un’occasione concreta per valorizzare la professionalità femminile. I valori del mondo femminile sono: ispirare, innovare, potenziare e trasformare. La mostra rappresenta un punto d'incontro tra la tradizione artistica e la sensibilità contemporanea delle sue protagoniste.

L'esposizione resterà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 15.00 alle 18.00, con ingresso libero, fino a domenica 8 marzo.