Ad Alba la presentazione del libro “Soffio di vento" di Andreina Tarasco

Il 6 marzo., alle ore 20,45 nella sala conferenze dell’associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, n. 30 ad Alba, si terrà la presentazione pubblica del libro “Soffio di vento”, scritto da Andreina Tarasco, architetto, roerina appassionata d’arte e di enologia. La pubblicazione è curata da “Clavilux Edizioni” che ha sede a Moretta. La serata culturale ha per tematica parallela, a cura della Sezione albese di Italia Nostra, quella dei problemi dell’inquinamento nelle città e nel territorio con le conseguenze sulla salute degli abitanti.

Tale accostamento è motivato anche dalla narrazione autobiografica dell’autrice del libro di un periodo di vita vissuta, un percorso in salita che cerca risolutamente un fine positivo. Si tratta di una forma tumorale che si presenta all’improvviso, seppur già temuta per una familiarità fin troppo ossessiva. L’autrice l’affronta aggrappandosi alla propria esistenza, alle cure sanitarie, agli affetti con un sentimento misto di paura e di determinazione.

L’Associazione Italia Nostra almeno dai trascorsi anni ’70 si occupa della preoccupante problematica delle diverse forme d’inquinamento nelle città e nel territorio, anche considerando gli effetti sulla salute pubblica. Lo attestano, fra molte altre documentazioni, due importanti pubblicazioni nazionali: “Il pianeta avvelenato” di Grazia Francescato (ed. “La Nuova Italia”, 1977), “La difesa della salute” di autori vari (ed. “Mondadori”, 1978). Pertanto non vanno sottovalutate le cause anche di derivazione dall’inquinamento ambientale, che possono provocare gravi malanni alle persone. Localmente la Sezione albese di Italia Nostra è sempre attenta a contrastare, per quanto possibile, le varie modalità in cui si manifestano i danni all’ambiente, nel suolo, nei corsi d’acqua e nell’aria.

La serata culturale ad Alba, introdotta dalla proiezione di un video, è condotta da Luca Bonato, titolare delle edizioni “Clavilux”, e da Andreina Tarasco, autrice del libro “Soffio di vento”. Inoltre, è previsto l’intervento di Ivano Cocito consigliere della Sezione albese di Italia Nostra.