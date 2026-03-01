 / Eventi

Il 4 marzo debutta l’"Orchestra Verticale" al Teatro Don Bosco di Cuneo

L'appuntamento di mercoledì rappresenta l’espressione di un lungo impegno comune e anticipa la seconda data del progetto, prevista per il 18 marzo al Teatro Sociale di Alba

Non sarà un semplice concerto, ma il culmine di un percorso di collaborazione che vede la musica come linguaggio universale capace di abbattere le barriere generazionali e scolastiche. 

Mercoledì 4 marzo, alle ore 17.00, il Teatro dei Salesiani (Don Bosco) di Cuneo ospiterà il primo appuntamento dell’Orchestra Verticale, un progetto ambizioso che mette in dialogo scuole di ogni ordine e grado.

L’iniziativa, promossa dalla Rete provinciale, vede protagonisti il Liceo Musicale di Cuneo e quello di Alba, affiancati dagli Istituti Comprensivi di Dronero, Alba, Busca e Borgo San Dalmazzo. Si tratta di un esperimento unico nel suo genere: un grande organico orchestrale che crea un ponte tra percorsi formativi differenti, unendo gli studenti in un'esperienza di crescita collettiva e professionale.

A dirigere la compagine sinfonica sarà il Maestro Gian Rosario Presutti, figura di spicco e rappresentante del Conservatorio "Ghedini" di Cuneo.

Il programma scelto per l’occasione promette di offrire al pubblico un viaggio ricco di suggestioni, attraversando epoche e stili molto diversi tra loro. Il sipario si aprirà sulle atmosfere delle celebri Suites dall'Arlésienne di Georges Bizet, per poi passare alla maestosità de I Pini della Via Appia di Ottorino Respighi e alla solennità dell’ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Non mancheranno però le sorprese: in scaletta spicca una particolare rielaborazione in chiave funky di un celebre tema di Ludwig van Beethoven e il famosissimo blues di George Gershwin, tratto dal capolavoro Un americano a Parigi.

L'appuntamento di mercoledì rappresenta l’espressione di un lungo impegno comune e anticipa la seconda data del progetto, prevista per il 18 marzo al Teatro Sociale di Alba.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza: studenti, famiglie, appassionati o semplici curiosi. L’Orchestra Verticale, con la sua energia e il suo valore educativo, merita un pubblico numeroso e caloroso.

L'appuntamento è a teatro: la musica è pronta a unire la città.

