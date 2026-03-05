Weekend di successi per i Master del Kodokan Cuneo

Settimane decisamente intense e ricche di soddisfazioni per i judoka "Master" (over 35) del Kodokan Cuneo. I veterani hanno dimostrato che la passione per il tatami non ha età, affrontando con determinazione e spirito competitivo due importanti appuntamenti ravvicinati.

Il primo banco di prova è stato il Trofeo Gold Master di Leinì, che si è svolto sabato 21 febbraio e ha segnato il rientro ufficiale alle competizioni per due atleti cuneesi:

Alberto Bernocco (M7, -66 kg): ha dominato la categoria affrontando tre incontri contro lo stesso avversario (secondo la formula andata-ritorno-spareggio). Con due vittorie su tre, si è aggiudicato la medaglia d'oro.

Giovanni Dell'Aquila (M4, -81 kg): in una categoria competitiva costituita da 5 atleti, ha disputato quattro incontri totalizzando due vittorie e due sconfitte, conquistando un meritato terzo posto.

Il ritmo non è calato nemmeno nel weekend successivo, quando, domenica 1 marzo, la squadra si è spostata a Gorle (Bergamo) per la prima tappa del Trofeo Italia Master. Si è trattato di una competizione di livello nazionale, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. In questa occasione, al gruppo si è unito anche Ivan Mandrile.

Ivan Mandrile (M4, -90 kg): autore di una gara eccellente, ha superato due turni con determinazione, cedendo il passo solo nella finale. Per lui un brillante argento.

Giovanni Dell'Aquila (M4, -81 kg): dopo aver vinto il primo incontro e perso la semifinale contro un avversario di notevole caratura fisica, si è riscattato vincendo la finale per il terzo e quinto posto, portando a casa un’altra medaglia di bronzo.

Alberto Bernocco (M7, -66 kg): si è confrontato con avversari di grande esperienza, ha chiuso la giornata con un quinto posto.

Le prestazioni complessive testimoniano l'ottimo stato di forma e la costante dedizione dei judoka veterani del Kodokan Cuneo e dimostrano che la tecnica e il cuore, nel judo, sono i fattori che contano davvero, indipendentemente dall'età anagrafica.