Eventi | 05 marzo 2026, 10:35

“La porta chiusa”: teatro sulla violenza di genere a Magliano Alfieri

Spettacolo di Teatro Le Kiss’À. Riflessioni e storie di donne che si confidano, si commuovono e solidarizzano

Le Kiss’À

In occasione della 'Giornata Internazionale della Donna' e nell’ambito della sesta edizione di “Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale, organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, domenica 8 marzo, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez”, andrà in scena lo spettacolo “La porta chiusa” della Compagnia Teatrale Fubinese.

La regia condivisa dalle attrici Daniela Cassina, Monica Cortigiani, Nicoletta Mensi e Cristina Sferrella, porterà lo spettatore a riflettere sul doloroso problema della violenza di genere, che mai come oggi richiede tanta attenzione.

In un luogo indefinito, 4 donne molto diverse fra loro si incontrano e dopo un’iniziale ritrosia emergono le loro storie …

Appuntamento dunque per uno spettacolo di grande pathos, che sarà seguito domenica 22 marzo dalla commedia “N’euv ‘d doi ross” con il Nostro Teatro di Sinio e sabato 11 aprile dal laboratorio III Millennio di Cengio con “Le Cognate”, sempre nel polifunzionale Riez.

“Se una sera d’Inverno”, è una rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri.

Silvano Bertaina

