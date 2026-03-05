“La porta chiusa”: teatro sulla violenza di genere a Magliano Alfieri

In occasione della 'Giornata Internazionale della Donna' e nell’ambito della sesta edizione di “Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale, organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, domenica 8 marzo, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez”, andrà in scena lo spettacolo “La porta chiusa” della Compagnia Teatrale Fubinese.
La regia condivisa dalle attrici Daniela Cassina, Monica Cortigiani, Nicoletta Mensi e Cristina Sferrella, porterà lo spettatore a riflettere sul doloroso problema della violenza di genere, che mai come oggi richiede tanta attenzione.
In un luogo indefinito, 4 donne molto diverse fra loro si incontrano e dopo un’iniziale ritrosia emergono le loro storie …
Appuntamento dunque per uno spettacolo di grande pathos, che sarà seguito domenica 22 marzo dalla commedia “N’euv ‘d doi ross” con il Nostro Teatro di Sinio e sabato 11 aprile dal laboratorio III Millennio di Cengio con “Le Cognate”, sempre nel polifunzionale Riez.
“Se una sera d’Inverno”, è una rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri.