Volley B1 / F Villa Cortese si impone 0-3 nel big match in casa di Mondovì

Va al GSO Villa Cortese il big match del Girone A di Serie B1 femminile di pallavolo, che si impone 0-3 sul campo di Mondovì Volley. La formazione lombarda disputa una prestazione collettiva di alto profilo, permettendo al “Puma” di rimanere in partita solamente nel primo parziale. Da lì in poi, infatti, difesa e attacco lanciano la formazione ospite al successo finale, con la sola Bole a tentare, con i suoi 17 punti, di mantenere a galla le monregalesi.



Coach Claudio Basso inizia con il sestetto visto all’opera nelle ultime giornate: Colombano la palleggiatrice opposta a Munari, in banda si schierano Bole e Bosso, al centro capitan Aliberti e Bergese, il libero è Monaco.



Villa Cortese risponde con Lualdi al palleggio, l’opposto Ratti, le centrali Donato Biasi e Shpuza, le schiacciatrici Baldizzone (ex della gara) e Elli, il libero Franchi.



L’ace di Elli dà il primo strappo per le ospiti (4-7) ma la serie al servizio di Munari rovescia subito l’inerzia (8-7). Anche Colombano si unisce al Festival delle battute vincenti e forza le ospiti a fermare il gioco (14-12). Due ace di Bole rimettono Mondovì Volley a +2 (17-15). Un errore in attacco di Bosso obbliga coach Basso a chiamare a sua volta time-out (20-20). Le lombarde tentano l’affondo (21-23) ma il punto di Ratti dà il set a Villa Cortese (23-25).



La seconda frazione si apre con un cartellino rosso per Mondovì, subito cancellato da Bole in battuta (3-1). Villa Cortese accelera nuovamente con una ottima serie di difese (7-15) e la panchina di casa prova anche con il doppio cambio a trovare una scossa, che però non trova (8-19). Il parziale si chiude con l’attacco di Ratti (14-25).



Mondovì prova a partire forte nel terzo set (6-3), recuperato però dalle ospiti (6-6). L’ace di Shpuza apre un nuovo margine (8-12) che il muro di Elli su Bergese amplia (12-18). L’ace di Fissore prova a riaprire i giochi (18-21), però l’attacco di Elli chiude l’incontro (22-25).



Con i tre punti conquistati, Villa Cortese sale a quota 40 in classifica e resta al quarto posto, a -1 dall’Alessandria terza. Posizione immutata anche per capitan Aliberti e compagne, ma il distacco dalla terza moneta è ora di cinque lunghezze. La squadra allenata da coach Basso tornerà in campo sabato 14 marzo alle 17.00, ospite dell’Issa Novara.



MONDOVÌ VOLLEY - GSO VILLA CORTESE 0-3 (23-25, 14-25, 22-25)



MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 5, Imarisio, Sangoi 2, Fissore 1, Sclavo, Monaco (L), Bergese 11, Aliberti 4, Colombano 3, Munari 1, Bole 17. Non entrata: Picchiotti. All. Basso.



Battute sbagliate: 13. Battute vincenti: 10. Muri vincenti: 5.



GSO VILLA CORTESE: Baldizzone 12, Franchi (L), Elli 11, Lualdi 1, Donato Biasi 4, Shpuza 13, Sacchetti, Ratti 10. Non entrate: Citterio, Pozzi, Camurri, Fellegara, Venegoni. All. Lualdi.



Battute sbagliate: 5. Battute vincenti: 5. Muri vincenti: 6.



LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO



“Abbiamo pagato caro il primo set, l’unico in cui siamo rimasti in partita. Abbiamo regalato qualche punto di troppo, in particolare negli ultimi punti e questo ci è costato non poco. Non mi aspettavo un secondo e terzo set di questo tipo e con questo approccio.



Sicuramente loro hanno delle qualità per cui ci mettono in difficoltà: lo sapevamo ma in questa sfida si è visto particolarmente, non siamo riusciti a difendere quasi mai e questo è stato indicativo per l’andamento della partita. Vedo il passo falso perché non abbiamo lottato, ma tra un certo numero di squadre c’è un sufficiente equilibrio per cui si può disputare una buona partita e non vincerla. Ma oggi non abbiamo disputato una buona partita, non ce la siamo giocata a pari intensità.”