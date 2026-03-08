Italia Nostra organizza una conferenza dedicata agli alberi

La Sezione di Alba di Italia Nostra dal 1972 opera nelle Langhe e nel Roero, perseguendo le finalità statutarie per la salvaguardia e lo studio dell’ambiente, dei beni culturali e del patrimonio naturale. In quest’ultimo ambito, dai trascorsi anni ’80 questa Sezione di Italia Nostra ha redatto pure un’apposita schedatura in relazione al cosiddetto “Censimento degli alberi secolari nell’Albese”. Contestualmente a tale iniziativa, che è ancora in atto per integrazioni e per revisioni in loco, sono stati prodotti diversi strumenti informativi al riguardo: il libro “L’albero” nel 1995, la redazione online di inventariazioni e classificazioni per il progetto “Raise” del 2017, la realizzazione del dvd “Alberi nostri amici” del 2018. A tutto ciò vanno aggiunte conferenze, diverse mostre tematiche e manifestazioni per messa a dimora di piante. Un risultato tangibile, oltre ad altri provvedimenti locali, sono stati i vincoli ottenuti o confermati dagli Enti competenti per alcuni esemplari arborei di notevole valore nella zona: alberi dichiarati “monumentali” ad Alba ed a Serravalle Langhe (legge statale n. 10 del 14/1/2013), alberi dichiarati di notevole interesse pubblico a Bossolasco, Dogliani e Monteu Roero (legge regionale n. 50 del 1995 e successive integrazioni).

L’anno scorso la Sezione di Italia Nostra, il 18 ottobre 2025, ha predisposto fra Alba e Piobesi d’Alba patrocinio e collaborazione organizzativa con l’associazione “Camminare lentamente” per la manifestazione ecologista “Cammino degli alberi monumentali di Alba e del Roero” con escursione, osservazioni guidate e proprio gazebo di servizio. Poi, il 22 novembre, ha svolto ad Alba co-patrocinio e partecipazione alla manifestazione “Festa degli alberi”, organizzata nell’area verde pubblica in via De Gasperi dal gruppo locale “Cammino di natura e mente” e dal sodalizio “La carovana”. Per quest’anno, il 14 marzo p. v., è prevista una conferenza pubblica di Italia Nostra nel salone del centro anziani “Rio Misureto” ad Alba per illustrare aspetti visivi e caratteristiche di alberi ragguardevoli in città, nelle Langhe e nel Roero, in collaborazione con il Comitato di quartiere Moretta.

Programma della conferenza nel centro anziani (via Rio MisuretoAlba), sabato 14 marzo 2026, ore 20.45:

saluti introduttivi: Grazia Perrone, Presidente del Comitato di quartiere Moretta, Roberto Giretti, Presidente della Sezione albese di Italia Nostra; proiezione del dvd ““Alberi nostri amici”; relazione della prof. Carla Stella, Consigliere della Sezione albese di Italia Nostra; eventuali interventi individuali di presenti.

Info: tel. 3482836173 (Giretti), 3386642799 (Stella).