Attualità | 08 marzo 2026, 19:37

Italia Nostra organizza una conferenza dedicata agli alberi

Si svolgerà, nel centro anziani (via  Rio Misureto Alba), sabato 14 marzo alle 20.45

La Sezione di Alba di Italia Nostra dal 1972 opera nelle Langhe e nel Roero, perseguendo le finalità statutarie per la salvaguardia e lo studio dell’ambiente, dei beni culturali e del patrimonio naturale. In quest’ultimo ambito, dai trascorsi anni ’80 questa Sezione di Italia Nostra ha redatto pure un’apposita schedatura in relazione al cosiddetto “Censimento degli alberi secolari nell’Albese”. Contestualmente a tale iniziativa, che è ancora in atto per integrazioni e per revisioni in loco, sono stati prodotti diversi strumenti informativi al riguardo: il libro “L’albero” nel 1995, la redazione online di inventariazioni e classificazioni per il progetto “Raise” del 2017, la realizzazione del dvd “Alberi nostri amici” del 2018. A tutto ciò vanno aggiunte conferenze, diverse mostre tematiche e manifestazioni per messa a dimora di piante. Un risultato tangibile, oltre ad altri provvedimenti locali, sono stati i vincoli ottenuti o confermati dagli Enti competenti per alcuni esemplari arborei di notevole valore nella zona: alberi dichiarati “monumentali” ad Alba ed a Serravalle Langhe (legge statale n. 10 del 14/1/2013), alberi dichiarati di notevole interesse pubblico a Bossolasco, Dogliani e Monteu Roero (legge regionale n. 50 del 1995 e successive integrazioni).

L’anno scorso la Sezione di Italia Nostra, il 18 ottobre 2025, ha predisposto fra Alba e Piobesi d’Alba patrocinio e collaborazione organizzativa con l’associazione “Camminare lentamente” per la manifestazione ecologista “Cammino degli alberi monumentali di Alba e del Roero” con escursione, osservazioni guidate e proprio gazebo di servizio. Poi, il 22 novembre, ha svolto ad Alba co-patrocinio e partecipazione alla manifestazione “Festa degli alberi”, organizzata nell’area verde pubblica in via De Gasperi dal gruppo locale “Cammino di natura e mente” e dal sodalizio “La carovana”. Per quest’anno, il 14 marzo p. v., è prevista una conferenza pubblica di Italia Nostra nel salone del centro anziani “Rio Misureto” ad Alba per illustrare aspetti visivi e caratteristiche di alberi ragguardevoli in città, nelle Langhe e nel Roero, in collaborazione con il Comitato di quartiere Moretta.

Programma della conferenza nel centro anziani (via  Rio MisuretoAlba), sabato 14 marzo 2026, ore 20.45:

saluti introduttivi: Grazia Perrone, Presidente del Comitato di quartiere Moretta, Roberto Giretti, Presidente della Sezione albese di Italia Nostra; proiezione del dvd ““Alberi nostri amici”; relazione della prof. Carla Stella, Consigliere della Sezione albese di Italia Nostra; eventuali interventi individuali di presenti.

Info: tel. 3482836173 (Giretti), 3386642799 (Stella).

