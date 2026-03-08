 / Attualità

Attualità | 08 marzo 2026, 19:09

Il Palazzo dell’Associazione Commercianti Albesi ad Alba si tinge di rosa per ringraziare le donne

Sono 161 le dipendenti che lavorano per l'ACA, a loro, ma anche a tutte quelle che ancora devono lottare per i propri diritti un augurio per il futuro: "Non esistono libertà né progresso se una donna non può esprimere se stessa"

"Tutto il rosa che c'è in noi". Così l'Associazione Commercianti Albesi ha scelto di ringraziare e festeggiare le donne e in particolare alle 161 che, ogni giorno, lavorano e operano per il gruppo ACA. 

Per questa ragione, in occasione dell'8 marzo, il Palazzo dell’Associazione ad Alba, si è tinto di rosa. 

"Il nostro pensiero però - spiegano dall'ACA -, inevitabilmente, va anche a tutte le donne che ancora non vedono riconosciuti e affermati i propri diritti, che sono ostaggio di retaggi arcaici, bersaglio di soprusi e ingiustizie.

Non esistono libertà né progresso ovunque una donna non può esprimere se stessa. Ovunque non possa studiare, lavorare, manifestare le proprie idee, mettere a frutto la propria intelligenza, le sue capacità, la sua sensibilità. Ovunque non possa cogliere le opportunità della vita e partecipare da assoluta protagonista al progresso e al benessere della società in cui vive.

In tempi in cui le donne di tutte le età sono le prime vittime di violenze e conflitti, oggi e sempre noi siamo con loro".

redazione

