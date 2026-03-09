Cuneo, successo per l'evento "Donne al volante"

Si è svolto ieri, domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'evento "Donne al volante", organizzato dal Comitato Prov.le AICS (Ass. Italiana Cultura Sport) in collaborazione con l’Ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo.

La manifestazione, partita dal bellissimo Parco della Resistenza a Cuneo, si è snodata tra I comuni di Borgo San Dalmazzo, Roccavione e Boves dove le 20 auto hanno sostato in Piazza Italia deliziando I tanti appassionati e curiosi bovesani.

Alla manifesta è intervenuta l'Assessora alle Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, Cristina Clerico la quale dopo un discorso di apprezzamento per l'evento ha dato il via alla partenza delle auto.

La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio con le visite guidate alla casa museo Galimberti e museo Civico San Francesco.

"Ringraziamo - dicono gli organizzatori - l'Assessora Cristina Clerico per la sua presenza all'evento Donne al volante e tutti I partecipanti".



