“L’uomo e la memoria”, a Fossano la rassegna culturale dedicata a Beppe Manfredi

Ricordiamo, nel 21° anniversario della sua morte e nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita, il professor Beppe Manfredi (16 giugno 1926 – 28 febbraio 2005), protagonista della vita culturale e politica fossanese dal secondo novecento ai primi anni 2000.

Figlio della piccola borghesia fossanese, (il padre Alverio aveva una bottega da barbiere nel cuore della città e una cultura umanistica e politica da autodidatta, inoltre era stato assessore comunale per il Partito Popolare Sturziano), Beppe Manfredi fu eletto sindaco per la prima volta nel 1951 a soli 25 anni, diventando il terzo primo cittadino della Città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Credente esigente, animato da una profonda passione politica, aderì alla corrente di sinistra della Democrazia Cristiana ispirato da figure come Giuseppe Dossetti, Giuseppe Lazzati, Giorgio La Pira, spinto dal desiderio di costruire una democrazia partecipata in cui ogni cittadino potesse fiorire e contribuire a lavorare per il bene comune. Occupò la carica di primo cittadino per ventiquattro anni (naturalmente non consecutivi) in epoche diverse.

Dopo la prima esperienza che terminò nel 1957, fu ancora sindaco dal 1961 al 1965, dal 1970 al 1975, e, per gli ultimi due mandati consecutivi dal 1995 fino al 2004.

In evidente e dichiarato contrasto con la corrente dorotea del partito, per aver polemizzato e denunciato pubblicamente certe condotte, fu espulso dalla Dc nel 1963 mentre stava amministrando la Città per la seconda volta.

Docente di lettere al Liceo Scientifico fossanese “Giovenale Ancina”, per alcuni anni si dedicò completamente all’insegnamento, invitando spesso gruppi di allievi a casa sua per approfondire le lezioni, discutere e correggere i temi.

Scrittore, poeta, storico e cronista delle vicende sociali e politiche del suo tempo, Manfredi,

fin da giovane, scrisse su numerose riviste, inaugurò testate giornalistiche, pubblicò libri. Nel 1970, con la lista civica “Nuova Frontiera”, ispirata alla visione politica di John Kennedy, rivinse le elezioni e venne nuovamente eletto sindaco, intercettando anche il consenso dei giovani e coinvolgendo molti di loro nell’amministrazione della Città.

Furono gli anni in cui nacquero i Comitati dei Borghi, i Consigli Frazionali e si moltiplicarono le proposte culturali per i cittadini.

Nel 1976 si candidò, a sorpresa, al Parlamento Italiano come indipendente per il Partito Comunista: fu un vero e proprio scandalo cittadino! Vinse le elezioni e divenne deputato per due legislature fino al 1983. Molti vissero la sua scelta come un tradimento che gli costò amicizie decennali e la perdita di una parte di consenso politico.

Tornò a candidarsi alle Amministrative nel 1990 con la lista civica “Una Città per l’uomo” ispirata al “pensare politico” di Giuseppe Lazzati. Non vinse e per cinque anni occupò i banchi dell’opposizione. Si ricandidò nel 1995 e tornò a fare il sindaco, sbaragliando gli avversari anche nel 1999. Tra i progetti che realizzò durante il suoi due ultimi mandati ricordiamo la ristrutturazione e riapertura del cinema teatro “I Portici” e la realizzazione della Piscina comunale.

Al termine del secondo mandato, nel 2004 fu eletto Presidente del Consiglio Comunale fino al giorno della sua morte il 28 febbraio 2005.

Insegnante, intellettuale, scrittore, credente, politico, parlamentare e inguaribile umanista, fu incarnazione feconda e problematica delle tensioni ideologiche, dei valori e dei passaggi, a volte feroci e divisivi, della storia del ‘900. Che cercò di declinare quasi sempre, con spirito “terragno” (uno dei suoi aggettivi più amati) nella sua Città.

IL COMITATO

Il Comitato informale “Il cielo sopra il Castello” costituito da cittadini, enti e associazioni quali: Liceo Scientifico Statale “Giovenale Ancina”, il settimanale fossanese La Fedeltà’, Associazione Masca Teatrale, Associazione La Corte dei Folli Aps, Unitre Fossano – Università della Terza Età, il coro “J’Amis d’la Madlana”, Associazione Esperienze Aps e Fondazione Fossano Musica, è nato per offrire, a più di vent’anni dalla sua scomparsa, non solo un ricordo, ma una lettura critica e uno spunto di riflessione storica sulla ricaduta sociale, culturale e politica dell’attività e del pensiero di Beppe Manfredi.

Il programma degli incontri è stato concepito per ospitare il contributo di storici, studiosi e personalità che, pur provenendo da sensibilità politiche differenti, offriranno spunti ed elementi di confronto per una lettura oggettiva del periodo storico (dal dopoguerra ai primi anni 2000) di cui Beppe Manfredi, insieme ad altre rilevanti personalità locali, fu uno dei maggiori protagonisti.



PROGRAMMA DELLA RASSEGNA “L’UOMO E LA MEMORIA”

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Fossano e del sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

INGRESSO LIBERO per tutti gli eventi

1. SCRIPTA MANENT - Incontro con la prof. Giulia Godano, che approfondirà una selezione suggestiva di testi, articoli e poesie tratti dalla produzione letteraria di Beppe Manfredi.

Luogo: sede Unitre di Fossano

Data: 21 MARZO 2026 – ore 15



2. LA NEVE SULLA PANCHINA - opera teatrale a cura

dell’associazione Mascateatrale, scritta e diretta da Antonio Martorello.

Luogo: Bocciofila “Autonomi” – v.le Ambrogio da Fossano, 12

Data: 24 MARZO 2026 – ore 20.45



3. CANTE’ E RICORDE’ - Concerto canoro e viaggio nell’umorismo manfrediano, con musiche e canzoni popolari del Novecento a cura del coro “J’AMIS D’LA MADLANA”

Luogo: Bocciofila di Maddalene – (fraz. di Fossano)

Data: 22 MAGGIO 2026 – ore 20.45



4. FOSSANO … con la P maiuscola – Ragionare di Politica per immaginare il Futuro.

Ospiti dell’evento:

- prof. Alessandro Parola – storico e Dirigente del Liceo Scientifico “G. Ancina” di

Fossano

- Mons. Derio Olivero – vescovo di Pinerolo e Presidente della Commissione

Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della CEI

- Angelo Mana, ex sindaco di Fossano

- Francesco Balocco, ex sindaco di Fossano

- Modera l’incontro Franco Blandino

Luogo: Sala Barbero – Castello degli Acaja

Data: 29 Maggio 2026 – ore 20.45



5. CARO PROF … Il Liceo ricorda Beppe Manfredi

Progetto di ricerca con realizzazione di filmati e interviste a cura degli studenti di alcune classi del Liceo Scientifico “G. Ancina” in collaborazione con il prof. Duccio Chiapello e il Dirigente dell’Istituto, Prof. Alessandro Parola.

Periodo di svolgimento: anno scolastico 2025/2026 con incontro pubblico finale.

Luogo: da definire

Data: 4 giugno 2026 - ore 10.30



6. IL CASTELLO SOTTO IL CIELO - Serata teatrale di narrazione, a conclusione della rassegna, condotta dalla storica, scrittrice e giornalista Giulia Arduino a cura de La Corte dei Folli per la regia di Pinuccio Bellone.

Luogo: Auditorium Italo Calvino – Fossano

Data: 23 GIUGNO 2026 – ore 21