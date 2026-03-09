Soroptimist Cuneo propone una serata sulla mitologia femminile con la scrittrice Donatella Signetti

Nell'ambito del progetto “8 marzo e dintorni” il Soroptimist International Club di Cuneo propone una serata aperta al pubblico mercoledì 18 marzo alle 18 nella Sala del Museo Diocesano di Cuneo ad ingresso libero. A moderare l'evento dedicato alla mitologia femminile con la scrittrice Donatella Signetti.

Donatella Signetti è scrittrice e ricercatrice cuneese, affronta con eleganza e rigore il tema del sacro femminile, indagando le ragioni profonde per cui, nelle civiltà di ogni tempo, l’immagine della Dea abbia rappresentato un riferimento imprescindibile per l’equilibrio spirituale e sociale dell’umanità. Intreccia sapientemente storia, antropologia e narrazione simbolica, restituendo al pubblico un affresco culturale di grande suggestione.



A guidare il dialogo sarà Barbara Pasqua, giornalista e socia del Soroptimist International Club di Cuneo, che accompagnerà i presenti in un confronto dinamico e approfondito con la relatrice. Grazie alla sua esperienza nel campo dell’informazione e della divulgazione culturale, Barbara Pasqua offrirà una conduzione attenta e sensibile, capace di intrecciare domande e spunti di riflessione che permetteranno di esplorare il tema del sacro femminile da diverse prospettive: storica, simbolica e culturale.



L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività che il Soroptimist International Club di Cuneo promuove sul territorio con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura, del pensiero critico e del dialogo su temi legati alla valorizzazione del ruolo della donna nella società.



La serata rappresenterà anche un’occasione preziosa di incontro tra pubblico, mondo culturale e associazionismo, in uno spazio di ascolto e confronto aperto, in linea con i valori che da sempre ispirano l’azione del Soroptimist: promuovere il progresso della condizione femminile, sostenere la cultura e incoraggiare una società più consapevole e inclusiva.



