SCACCHI / I ragazzi della HOC Academy promossi in Serie C nazionale [FOTO]

Grande risultato per i ragazzi della HOC Academy della Scacchistica Cuneese nel raggruppamento piemontese del campionato italiano a squadre (CIS) disputato a Torino dal 6 all’8 marzo.

La squadra HOC Academy A1 ha conquistato uno splendido secondo posto finale, ottenendo la promozione alla Serie C nazionale, primo livello nazionale del campionato.

Un traguardo centrato al termine di un torneo quasi perfetto, chiuso con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle cinque giornate di gara.

Protagonisti della promozione sono stati Gioele Vivalda (2011), Matteo Ciravegna (2013), Stefano Bertone (2016), Alessandro Alberetto (2011), Angelo Massimino (2013), Luca Bruno (2011) e Simone Ciravegna (2016): un gruppo di ragazzi giovanissimi che ha saputo affrontare con maturità e determinazione avversari spesso molto più esperti.

Accanto alla prima squadra era presente anche HOC Academy A2, alla prima partecipazione assoluta nel campionato italiano a squadre.

La formazione ha ben figurato conquistando anche la sua prima vittoria, schierando una squadra di giocatori giovanissimi con un’età media inferiore ai dieci anni: Alice Bertone, Iris Chiesa, Arturo Ganduglia, Raffaele Goglino, Martino Tosello, Paolo Corino e Maxime Cometto.

Il campionato italiano a squadre è una competizione assoluta che mette di fronte circoli e squadre di tutte le età: i giovani della HOC Academy si sono quindi confrontati direttamente con giocatori adulti ed esperti, rendendo ancora più significativo il risultato ottenuto.

Il risultato sportivo si inserisce nel percorso educativo portato avanti dalla HOC Academy, progetto sviluppato insieme alla Scacchistica Cuneese e promosso in collaborazione con il mondo scolastico e sportivo del territorio. Attraverso il gioco degli scacchi, i ragazzi sviluppano logica, concentrazione, capacità di analisi e problem solving, competenze sempre più centrali anche nell’ambito delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Il fine settimana torinese si chiude così con un bilancio estremamente positivo per la HOC Academy: una squadra promossa in Serie C nazionale e una seconda formazione che ha già iniziato il proprio percorso nel campionato, dimostrando come il progetto stia contribuendo a far crescere nuove generazioni di giovani appassionati capaci di confrontarsi anche con giocatori adulti, unendo sport, scuola e sviluppo delle competenze STEM.

