Raccolta differenziata, anche a Busca proseguono i controlli

Si intensificano le verifiche effettuate dagli ispettori ambientali in collaborazione con la Polizia Locale e con gli operatori del CEC (Consorzio Ecologico Cuneese), che nelle ultime settimane hanno interessato il territorio comunale.



Le principali contestazioni sono state notificate per rifiuti non correttamente differenziati e per l’utilizzo di sacchi non conformi.



Le irregolarità che verranno sanzionate riguardano:

- esposizione del rifiuto indifferenziato in sacchi non conformi (ad esempio sacchi neri) o con modalità non corrette;

- conferimento errato di materiali riciclabili nel giorno previsto per il ritiro dell’indifferenziato;

- abbandono dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal Comune.



Si ricorda che i rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta” devono essere conferiti esclusivamente negli appositi sacchetti (RSU e plastica) o nei mastelli dedicati (vetro e carta), distribuiti gratuitamente presso l’Eco-Sportello / Infopoint comunale.



È vietato l’utilizzo di sacchi non conformi, poiché gli operatori devono poter verificare il contenuto. I rifiuti non correttamente conferiti non verranno ritirati, ma saranno contrassegnati e lasciati in loco. Qualora sia possibile individuare il responsabile, verrà concesso un giorno di tempo per regolarizzare la situazione. In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, si procederà con l’applicazione della sanzione secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.



INFO UTILI

Ritiro sacchetti

Il kit raccolta rifiuti “porta a porta” si può ritirare ogni venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12 e ogni primo lunedì del mese dalle 14 alle 17 all'Eco-Sportello / Infopoint comunale situato al piano terreno del palazzo municipale in via Cavour 28.



Nella sezione dedicata, è disponibile il programma delle consegne pomeridiane per il 2026 .



Raccolta ingombranti

Il servizio è attivo, su prenotazione, il numero verde 800 654 300 (sia da rete fissa che mobile), oppure attraverso l'app Iren Ambiente.



Raccolta del verde

La raccolta del verde, sfalci e ramaglie avviene presso le abitazioni con il sistema “porta a porta”; chi ancora non avesse il cassonetto e lo volesse richiedere si può rivolgere all’ ufficio competente. È sempre possibile conferire il verde presso l’area ecologica.



Area Ecologica

Presso il centro di raccolta di Via Attissano a Busca non è possibile conferire materiale non differenziato (ovvero un unico sacco di rifiuti misti non correttamente differenziati) in quanto le aree non sono autorizzate e non sono organizzate per il ritiro del secco non differenziato, che invece va esposto davanti al proprio domicilio negli appositi sacchi secondo il calendario della raccolta porta a porta.

Orari:

• Lunedì 16.00 - 19.00

• Martedì 14.00 - 19.00

• Mercoledì 9.00 - 12.00

• Giovedì 13.00 - 19.00

• Venerdì 9.00 - 12.00

• Sabato 9.00 - 17.00



Informazioni

Per ricevere informazioni e notifiche sui servizi è possibile iscriversi al canale Telegram del Comune, scaricando gratuitamente l’app e selezionando @comunedibusca oppure tramite le app Iren Ambiente e Tabui.



Contatti

Telefono 0171.948610

E-mail: raccolta.rifiuti@comune.busca.cn.it

Orari:

• Lunedì 8.30 - 12.15

• Martedì 8.30 - 12.15

• Mercoledì 8.30 - 12.15 e 14.00 - 17.15

• Giovedì 8.30 - 12.15

• Venerdì 8.30 - 12.15



Per tutte le informazioni consultare la sezione dedicata → Raccolta Differenziata Porta a Porta