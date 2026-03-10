 / Attualità

Attualità | 10 marzo 2026, 16:31

Alba, prorogata al 27 marzo la scadenza per il concorso del logo del Forum Giovani

Iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori albesi. I tre progetti migliori saranno votati su Instagram. Il Forum promuove partecipazione, inclusione e dialogo tra giovani e Amministrazione

Una foto di gruppo del Forum Giovani della Città di Alba

È stata prorogata a venerdì 27 marzo la scadenza per la presentazione delle proposte per il logo del Forum Giovani della Città di Alba.

Il concorso, promosso dal Forum Giovani del Comune di Alba, è rivolto a studenti e studentesse degli Istituti superiori albesi ed ha l’obiettivo di individuare un logo capace di rappresentare efficacemente i valori che guidano le sue attività: partecipazione attiva, inclusione, cittadinanza consapevole, creatività, innovazione e dialogo.

I progetti potranno essere inviati secondo le modalità indicate sul bando pubblicato sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it 

Il Forum Giovani Alba selezionerà le tre proposte giudicate migliori e le pubblicherà sulla pagina Instagram. Sarà poi un sondaggio a decretare il vincitore.

Il Forum Giovani è un organo consultivo comunale nato per coinvolgere attivamente i giovani nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative rivolte a loro, favorire la partecipazione e consolidare il dialogo tra ragazze, ragazzi e Amministrazione comunale.

cs

