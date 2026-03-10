Radio Alba festeggia 50 anni: festa al Pala Black con torta, ricordi e sguardo al futuro

Una grande torta realizzata dai ragazzi dell’IISS Arte Bianca di Neive per festeggiare con i collaboratori storici e con gli amici i 50 anni di attività di Radio Alba in un Pala Black gremito.

Il 29 febbraio 1976, Alberto Levi, con un gruppo di amici iniziava le trasmissioni Radio Alba dando il via a una storia che prosegue ancora oggi. Quel gruppo di amici capì subito che per durare nel tempo la radio doveva strutturarsi come un’azienda e così fece.

Per quasi 40 anni la radio continuò a crescere con Alberto e Antonella Levi, prima del passaggio a Claudio Rosso con un nuovo slancio verso un’informazione sempre più puntuale, con nuovi programmi, un palinsesto sempre più ricco e una grande attenzione alle opportunità offerte dal web e dai social.

È stata proprio la storia della radio a essere protagonista, dopo un gustoso preambolo con l’intervista di Andrea Vico (Andrea Chi?) al cantautore Giorgio Conte. Una storia ripercorsa sul palco dai protagonisti, a partire dall’avvocato Roberto Ponzio, dall’imprenditore Eugenio Rabino, dalla voce storica della Radio Paolo Ciliutti.

[Giorgio Conte con Andrea Vico - foto di Mauro Gallo]

Spazio poi al ricordo di Anna e Alessandra Levi, le sorelle di Alberto e Antonella in un emozionante amarcord di 50 anni di trasmissioni di quella che è nata come “La radio del sole”, in grado di divertire e accompagnare quattro generazioni di langhetti e roerini.

A fare da collante sul palco l’editore e direttore Claudio Rosso, al timone della radio dal 2015, che ha invitato tutti i protagonisti della prima Radio Alba per una foto indimenticabile in grado di raccontare la prima parte di una storia più viva che mai.

[Claudio Rosso - foto di Mauro Gallo]

Un momento che ha fatto da preludio all’entrata in scena della nuova Radio Alba, con sul palco Diego “Dieghito” Adriano, da 27 anni voce dei pomeriggi dell’emittente con studi in corso Europa 61.

Accompagnato da Caterina Pacchiotti, Dieghito ha chiamato a uno a uno tutti gli speaker e i collaboratori della radio per una foto di gruppo in grado di immortalare la grande famiglia di Radio Alba, non prima di aver ricordato la figura di Antonella Levi, scomparsa nel 2022.

A curare il momento istituzionale è stato il giornalista della radio Marcello Pasquero che ha chiamato sul palco, prima di tutto, il sindaco di Alba Alberto Gatto, premiato con un magnum offerta dall’azienda “Cornarea” per aver accompagnato i ragazzi della radio in una indimenticabile giornata milanese a Radio Deejay, martedì 3 marzo.

Ma Radio Alba è la radio di tutto un territorio come sottolineato da Claudio Rosso e Marcello Pasquero ricordando le collaborazioni con Targato Cn-La Voce di Alba, Gazzetta d’Alba, Rivista Idea, Idea Web, Bra Oggi e La Nuova Provincia, e come ribadito dall’assessora braidese Francesca Amato, a cui è stato consegnato un magnum di Asti Secco in onore della storica collaborazione con la città di Bra.

Non è mancato poi il saluto della Regione Piemonte, che il 17 febbraio, con il presidente Cirio ha consegnato allo staff di Radio Alba una targa celebrativa, presente alla serata con l’assessore Marco Gallo e il consigliere Daniele Sobrero.

[Il consigliere Sobrero con l'assessore Gallo e Marcello Press - foto di Mauro Gallo]

Concluso il momento istituzionale Marcello Press ha rivolto l’attenzione al futuro della radio ricordando l’iniziativa “Disegno Natale” e più in generale l’attitudine della radio a ospitare i bambini delle scuole di Alba, Bra, Langhe e Roero, con l’esempio della Scuola “Rodari”, ospite del Dieghito Time, con le insegnanti rappresentate, sul palco, dalla maestra Antonella Negro.

[Marcello Press con l'insegnante Antonella Negro - foto di Mauro Gallo]

Il giornalista ha chiamato poi sul palco Silvio Malena, da oltre 20 anni anima commerciale della radio che ha ringraziato l’editore e direttore Claudio Rosso per aver rilanciato Radio Alba e averla proiettata nel futuro con una grande attenzione ai nuovi media e ai social.

Pasquero e Malena hanno ricordato la figura dello storico giornalista di Radio Alba Pier Cesare Pellegrino, grande esempio di integrità morale e umana, oltre che di professionalità e serietà.

Malena ha salutato e ringraziato tutti gli inserzionisti che hanno garantito lunga vita alla radio ricordando i sostenitori nella serata del compleanno: Banca d’Alba, Consorzio Alta Langa Docg, Wolfrest Gin, Mu Vermouth, Cornarea, Albertengo, Ottica Sipario, Molecola, Arione Vini.

Il momento conclusivo prima del taglio della torta è stato di ringraziamento alle associazioni ed enti di cui fa parte Radio Alba, da Aca Associazione Commercianti Albesi, a Confapi, fino a Confindustria Cuneo.

[La targa consegnata a Radio Alba da Confindustria - foto di Mauro Gallo]

L’Unione industriale cuneese ha consegnato a Claudio Rosso una targa celebrativa per i 50 anni di attività sottolineando l’importanza dell’emittente albese per tutto il territorio e tutta la provincia di Cuneo.

A consegnare la targa il presidente Mariano Costamagna, il direttore Giuliana Cirio con i vicepresidenti Bartolomeo Salomone e Matteo Rossi Sebaste e i presidenti di sezione Pierluigi Vaccaneo e Paola Lanzavecchia.

Una piacevole sorpresa che ha fatto da preludio al taglio della grande torta celebrativa e al via alle danze al ritmo di Branx il Signa e della sua crew.

[Il gruppo di Radio Alba con la torta per festeggiare i 50 anni - foto di Mauro Gallo]

Festeggiamenti che continueranno durante tutto l’anno per la radio più amata del territorio di Langhe e Roero.

[Il pubblico presente ai festeggiamenti per i 50 anni di Radio Alba - foto di Mauro Gallo]