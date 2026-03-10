Servizio civile a Cherasco: bando per due volontari all'ufficio turistico

È stato pubblicato il bando per la selezione dei volontari che vorrebbero svolgere servizio civile nel 2026 - 2027. Cherasco offre nuovamente la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni di partecipare al Servizio Civile Universale: il progetto riguarda l’esperienza presso l’ufficio turistico e si intitola "FUTURA: turismo, cultura e accessibilità" ed è valido per due posti.

L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico locale: Cherasco è una città animata da una vivace programmazione culturale che comprende mostre, eventi, mercatini, spettacoli e attività per famiglie. L’Ufficio Turistico è il fulcro dell’organizzazione dell’offerta culturale e turistica cittadina, curando l’accoglienza dei visitatori, la promozione degli eventi e la gestione dei musei.

"Sono anni che all’ufficio turistico di Cherasco c’è la possibilità di svolgere un anno si servizio civile – dice Alessandro Bollano, consigliere delegato alle politiche giovanili -. Giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni hanno un'opportunità di formazione vivendo un’esperienza preziosa per la loro crescita, sia che siano orientati nel settore sia che decidano di fare altro nella vita. Sono comunque 12 mesi importanti di vita a contatto con un ente pubblico, un ufficio molto vivace nell’organizzare eventi e a contatto con i visitatori. Invitiamo quindi i giovani cheraschesi a partecipare al bando per i prossimi 12 mesi da trascorrere con le nostre impiegate dell’ufficio turistico".

I giovani impegnati nel Servizio Civile, per 12 mesi, ricevono un rimborso di 519 euro mensili.

Possono fare domanda cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non appartenenti a corpi militari o forze dell'ordine, cittadini italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 aprile: gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Successivamente all’invio della domanda, il candidato verrà convocato per un colloquio di selezione.