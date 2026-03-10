BASKET / Savimacos demolisce Centallo e si prepara allo spareggio decisivo per il titolo

OPEN CSI

Dopo la sconfitta patita in casa contro Acaja, le Pantere erano chiamate a prendere una decisione: a playoff acquisiti tirare i remi in barca e affrontare in serenità gli ultimi due appuntamenti della regular season, oppure mantenere alta l’attenzione e provare a blindare il primo posto nel girone.

Sin dai primi minuti di gara si capisce la direzione intrapresa dalla banda di coach Spinella che, in casa del Crin Team Centallo, sfodera una delle migliori prestazioni stagionali con Giordanengo e Bajrami che dalla tripla sembrano tirare nella proverbiale “vasca da bagno” e tutti gli effettivi pronti a incrementare il punteggio con contropiedi e belle azioni offensive. I padroni di casa sembrano faticare a rimanere incollati ai saviglianesi e già all’intervallo la pratica sembra chiusa.

Il pericolo come sempre è quello di adagiarsi sugli allori, ma la Savimacos è brava a non staccare la corrente e a macinare gioco anche nei secondi 20 minuti che sanciscono la rotonda vittoria. Vendetta sportiva è fatta dunque contro un Crin Team che si era imposto a dicembre al Pala Marenco condannando le Pantere al primo stop stagionale.

Ora i calcoli servono a poco. Gipsy e Savimacos sono appaiate in vetta e l’ultima giornata si trasforma di fatto in uno spareggio: chi vince si prende il titolo del girone.

Appuntamento al Pala Marenco questo martedì, 10 marzo, alle 21.45.

CRIN TEAM CENTALLO 68 – SAVIMACOS SAVIGLIANO 84

Savigliano: Gallo 1, Ambrosino 2, Bajrami 21, Rosa 3, Gallino 6, Pautassi 2, Giordanengo 18, Bergese, Tounkara 1, Alladio F. 6, Alladio L. 9, Di Maria 15. All.: Spinella, Damiano