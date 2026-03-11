Saluzzo alza lo sguardo al cielo: la 15° Giornata della Meteorologia unisce scienza, educazione e cuore

Dal 13 al 15 marzo, Saluzzo si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: la 15° Giornata della Meteorologia, inserita nella ricca cornice del Terres Outdoor Festiva di Saluzzo Guidata dal motto "Educational e solidarietà in un battito di ali", la manifestazione promette di unire la scoperta scientifica e la tutela dell'ambiente a un forte impegno sociale. Ad orchestrare il tutto è l'associazione Datameteo Educational OdV-ETS, la cui missione si fonda proprio sull'educazione alla sostenibilità e sulla solidarietà, divulgando e dialogando con il territorio.

La collaborazione tra Datameteo Educational e il Terres Outdoor Festival trasforma la natura e l’outdoor in un'aula a cielo aperto, offrendo un'esperienza formativa unica per avvicinare le nuove generazioni alla meteorologia e alla consapevolezza ambientale.

Il cuore formativo ed esperienziale dell'evento si accenderà venerdì 13 marzo con Didattiland, uno spazio interamente dedicato alle scuole e all'apprendimento attivo. Tra le iniziative di punta di questa giornata spiccano i laboratori dei "Ciceroni": I Ciceroni del Clima e del vento, un affascinante percorso per giocare e imparare a comprendere gli strumenti meteorologici, realizzato in collaborazione con il CNOS-FAP di Saluzzo; I Ciceroni dei Colori, un laboratorio dove le piante "raccontano il clima", guidato dalla textile designer ed esperta di tinture naturali Giulia Perin, in sinergia con l'IIS Grandis di Cuneo.

Il fine settimana continuerà ad animarsi con attività rivolte a famiglie e curiosi. Sabato 14 marzo saranno allestiti stand tradizionali con giochi sul clima per i più piccoli e una speciale "cesta mongolfiera" per scattare selfie ricordo. Domenica 15 marzo i protagonisti assoluti saranno il "Terres Balloon e Bike del Monviso" (un binomio tra volo in mongolfiera e percorso cicloturistico) e l'innovativo "Outdoor Balon Village". Nel villaggio sarà possibile visitare il "Balloon Theater", una vera e propria mongolfiera capovolta, e partecipare al concerto pomeridiano "Music nel Balon for Philippines con la band Morning Blend" Questo momento musicale sosterrà attivamente la Onlus "Una Mano per i bambini" e il suo progetto della Scuola della Gioia a Manila.

Un evento di tale portata, capace di coniugare divulgazione, inclusività e cittadinanza attiva, non potrebbe esistere senza la fitta rete del volontariato. In questo contesto, assume una rilevanza fondamentale il supporto del CSV Cuneo (Centro Servizi per il Volontariato). Da sempre attento e sensibile alle esigenze del Terzo Settore, il CSV si conferma un pilastro indispensabile per il territorio, affiancando costantemente realtà come Datameteo Educational nel trasformare le buone idee in azioni concrete di solidarietà.

Un appuntamento imperdibile a Saluzzo: per imparare, divertirsi e, soprattutto, per fare del bene tenendo il naso all'insù.

Info: https://www.giornatameteo.com