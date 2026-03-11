Ad Alba si presenta "AltraVia", il cammino che parte da Torino e raggiunge il mare di Savona attraversando le Langhe

Sabato 21 marzo, a partire dalle 15.30 presso la sala conferenze del Palazzo Banca d'Alba ad Alba, si terrà il convegno di presentazione di "AltraVia", il cammino che parte da Torino e raggiunge il mare di Savona attraversando le Langhe. Un percorso da vivere a piedi o in bicicletta, pensato come esperienza di benessere, immersione nella natura e riscoperta di sé.

L'incontro esplorerà il movimento lento come strumento di prevenzione, equilibrio psicofisico e promozione di uno stile di vita sano, con interventi di professionisti della salute che approfondiranno i benefici dell'attività fisica sul corpo e sulla mente, evidenziandone l'impatto positivo su postura, articolazioni, sistema cardiovascolare e benessere psicologico.

L'iniziativa è promossa all'interno del progetto "AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona" e realizzata in collaborazione con Fondazione Banca d'Alba e Ciclismo Divino ODV, sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Sportivi per Natura" e dal contributo di Fondazione CRC.

Un'occasione per riscoprire lo sport consapevole

Il convegno rappresenterà l'occasione per presentare ufficialmente alla popolazione e alle istituzioni il cammino AltraVia, percorribile a piedi o in bicicletta da Torino a Savona in nove tappe per 206 km, come esempio concreto di pratica sportiva orientata al benessere e alla consapevolezza. Nel corso dell'evento sono previsti interventi di medici e professionisti specializzati in ambito di salute e sport.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, seguiti dall'intervento di Gianni Amerio, ideatore del cammino AltraVia, che presenterà il progetto raccontandone l'ideazione e il percorso di sviluppo, illustrando la filosofia del cammino, la sua genesi e gli obiettivi che hanno portato alla nascita di questo itinerario.

Leonardo Piano, fisioterapista OMT laureato presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e specializzato in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici, e accompagnatore cicloturistico dell'ASD Ciclismo Divino, interverrà sul tema del benessere fisico legato al movimento. Nel suo contributo approfondirà i benefici del cammino per il corpo, il ruolo dell'attività fisica nella prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici e l'importanza di una corretta preparazione fisica per affrontare in modo consapevole un percorso come AltraVia.

Elisabetta Marengo, psicologa e psicoterapeuta, interverrà sul tema del cammino come pratica di consapevolezza, approfondendo il rapporto tra natura e regolazione dello stress, i benefici psicologici della lentezza e il valore della mindfulness in cammino. L'intervento esplorerà anche come il silenzio e l'immersione nel paesaggio possano favorire introspezione, equilibrio interiore e un percorso di riscoperta di sé.

La moderazione sarà a cura di Daniela Scavino, giornalista pubblicista e professionista della comunicazione culturale e ambientale e guida escursionistica.

Come partecipare

Il convegno è gratuito e aperto a tutti fino ad esaurimento posti. L'iscrizione è consigliata per garantire la partecipazione: è possibile riservare il posto compilando il Google Form disponibile sul sito www.turismoinlanga.it .

Un progetto che unisce sport, ambiente e consapevolezza

Questa iniziativa fa parte del progetto "AltraVia: a piedi o in bici tra natura e ricerca di sé da Torino a Savona" che unisce sport all'aria aperta, educazione ambientale, innovazione e introspezione sul tracciato dell'AltraVia, mettendo in rete realtà locali di quattro province diverse: Torino, Asti, Cuneo e Savona. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Sportivi per Natura", dal contributo di Fondazione De Mari CR Savona e da Fondazione CRC.