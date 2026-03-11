"Musica&Storie" torna ad Alba col musicologo Dino Bosco e Gli Archimedi

Per il terzo appuntamento con Musica&Storie, domenica 15 marzo alle 11 nella Sala Beppe Fenoglio ad Alba, il musicologo Dino Bosco e Gli Archimedi, versatile trio d'archi, propongono un percorso dedicato alla danza nelle varie forme esclusivamente musicali. Verrà infatti preso in esame il passaggio dalla dimensione pratica del ballo alla sua rappresentazione astratta, destinata al puro ascolto.

Musica&Storie

Alba Music Festival ha presentato il progetto Musica&Storie nel 2025 come anticipazione della fortunata rassegna concertistica domenicale "Bacco&Orfeo" ad Alba e a Bra, con l'intento di offrire agli affezionati spettatori nuovi stimoli e allo stesso tempo di incuriosire un uditorio più eterogeneo e trasversale. Dino Bosco, musicologo, letterato e divulgatore, ha così realizzato un ciclo di quattro incontri aperti e gratuiti basati su inedite relazioni fra la cultura musicale e altri campi dell'arte e del sapere, con esecuzioni dal vivo di brani in linea con i temi trattati. Il tono leggero e cordiale del racconto, la cura per i contenuti e la partecipazione di artisti di livello hanno ricevuto riscontri sempre lusinghieri.

Alla luce della positiva esperienza, Musica&Storie ritorna dunque in apertura del calendario 2026 di Alba Music Festival, proponendo nuovi temi ed estendendosi sul territorio. Grazie alla storica collaborazione con la prestigiosa Academia Montis Regalis e al sostegno dei Rotary Club di Alba e Mondovì, si è potuto infatti estendere la proposta anche al territorio monregalese in una dinamica partnership artistico-culturale.

Musica&Storie si afferma così come una piacevole iniziativa nella Provincia di Cuneo per tutti coloro che apprezzano il libero pensiero, la socialità, l'arte e la bellezza.

Il programma di Alba

Domenica 15 marzo: ore 11 Alba, Sala Beppe Fenoglio La danza. Dall'arte coreutica all'astrazione musicale. Con il trio Gli Archimedi: Andrea Bertino al violino, Marco Allocco al violoncello e Giorgio Boffa al contrabbasso.

Domenica 22 marzo: ore 11 Alba, Sala Beppe Fenoglio Classico latino. Prospettive chitarristiche nel Novecento in America del Sud. Con i chitarristi Marlon Adriano, Emilia Aimasso e Margherita Moscone. In collaborazione con la classe del prof. Ignazio Viola del Civico Istituto Musicale "L. Rocca" di Alba