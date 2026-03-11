Il Ballo delle Debuttanti apre la Italy Beer Week: a Cuneo e Torino un weekend dedicato alle nuove birre artigianali

Un weekend dedicato alle novità della birra artigianale italiana. Sabato 14 e domenica 15 marzo gli Open Baladin di Cuneo e Torino ospiteranno Il Ballo delle Debuttanti, l’evento che tradizionalmente anticipa e inaugura la Italy Beer Week (in programma dal 16 al 22 marzo).

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Cronache di Birra, rappresenta il pre-opening ufficiale della settimana nazionale dedicata alla birra artigianale e offrirà al pubblico l’opportunità di assaggiare in anteprima alcune delle nuove creazioni dei birrifici italiani.

Per l’occasione nei due locali firmati Baladin saranno disponibili alla spina, tutte in contemporanea, le birre del Ballo delle Debuttanti, 12 nuove birre artigianali presentate in anteprima assoluta. Un’occasione unica per scoprire e degustare in un solo weekend alcune delle novità più interessanti della scena brassicola italiana.

Accanto alle degustazioni non mancheranno momenti di approfondimento dedicati alle birre protagoniste, pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta degli stili e delle caratteristiche delle nuove produzioni.

Il programma prevede per sabato 14 marzo uno speciale Happy Hour dedicato alle birre “debuttanti” fino alle 19.30, oltre alla possibilità di partecipare a una degustazione di sei birre del Ballo delle Debuttanti a prezzo speciale.

Anche domenica 15 marzo sarà possibile prendere parte alla degustazione guidata di sei birre “debuttanti” a prezzo speciale, sempre disponibile nei due locali.

A completare l’esperienza sarà uno speciale panino Italy Beer Week, creato per l’occasione dallo chef Christian Meloni Delrio e pensato per accompagnare al meglio le degustazioni e gli abbinamenti con le birre protagoniste del weekend.

Il Ballo delle Debuttanti rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di birra artigianale, un momento di festa e scoperta che segna simbolicamente l’inizio della Italy Beer Week, offrendo l’opportunità di brindare insieme alle nuove creazioni dei birrifici italiani.

L’appuntamento è quindi sabato 14 e domenica 15 marzo agli Open Baladin di Cuneo e Torino, per un weekend interamente dedicato alle novità della birra artigianale italiana.