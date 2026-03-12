Alba, pubblicata la graduatoria definitiva per gli alloggi di edilizia sociale

È pubblicata sul sito del Comune di Alba, alla pagina dedicata Bando edilizia sociale Alba 2025, la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale nel Comune di Alba, predisposta a seguito del bando pubblicato il 18 febbraio 2025.

A tutela della privacy, i dati personali sono sostituiti dal numero di protocollo della domanda di partecipazione e sono riportati in ordine di punteggio.

Si ricorda che ad ogni richiedente, in risposta alla presentazione della domanda, è pervenuta via email una ricevuta riportante il numero di protocollo ed il numero di istanza.

Il link per consultare la suddetta graduatoria è il seguente: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/145875

Per informazioni riguardanti la graduatoria è possibile contattare l’Ufficio Segretariato Sociale e Politiche per la Casa del Comune di Alba ai numeri 0173 292247/292345 e alla mail servizi.sociali@comune.alba.cn.it

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ATC, Piemonte Sud, Sede di Cuneo, via Santa Croce 11, tel. 0171 440511.