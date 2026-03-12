Garessio si prepara a un’estate ricca di eventi di ogni genere e per tutte le età

Garessio si prepara a un’estate ricca di appuntamenti e iniziative. Nella serata di mercoledì 11 marzo il Comune ha convocato nel salone del Consiglio un incontro con le associazioni del territorio per avviare la programmazione del calendario delle manifestazioni estive e condividere alcune comunicazioni organizzative.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle realtà associative locali, vero motore della vita del paese e protagoniste, durante tutto l’anno, dell’organizzazione di eventi culturali, sportivi e sociali. A coordinare l’incontro sono stati l’assessore Michele Odda e la consigliera Monica Conterno.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata in particolare l’importanza di una programmazione condivisa, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni tra le diverse manifestazioni e valorizzare al meglio ogni proposta. Il confronto tra amministrazione e associazioni si è confermato un momento fondamentale di dialogo e collaborazione, utile per coordinare le date, condividere informazioni e raccogliere idee e suggerimenti.

L’obiettivo è costruire, insieme alle realtà del territorio, un calendario ricco e variegato, capace di coinvolgere residenti e visitatori.