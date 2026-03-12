Lavori alla rete idrica a Caraglio: giornata di stop all'erogazione dell'acqua

Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 08:00 e sino alle ore 18:00 presunte, ACDA S.p.a., nell’ambito del progetto dei “Lavori di sostituzione della rete idrica esistente in via Valgrana (S.P. n°23) nel comune di Caraglio“, sospenderà l’erogazione dell’acqua potabile, per consentire il collegamento della nuova condotta idrica con la rete esistente di via Valgrana, nei pressi degli incroci stradali con via Paniale e via Armando .
Di seguito viene riportato l’elenco delle strade interessate dalla sospensione:
via Valgrana, dall’incrocio con via Paniale fino a vicolo dei Molini,
Via Sant’Agnese, via del Bedale, via Roma, via Marconi, via Santuario del Castello, via Raposo, via Serranone, via Ferrini, vicolo della Parrocchia, via San Giovanni, via San Rocco, via Celleri, vicolo Giobbe, via Brofferio, via Monviso, via Milano, via Torino, via Genova, via Piemonte, via San Paolo, via Dante Livio Bianco.
Quadrilatero compreso tra via Roma, via Battisti, via Comitato Liberazione Nazionale, via Bernezzo.
I fabbricati ubicati nelle altre vie del concentrico, specialmente ai piani alti, potrebbero subire dei momentanei cali di pressione durante le ore di maggior consumo.
ACDA s.p.a. ricorda ai cittadini che i tecnici non intervengono sugli impianti interni e quindi non entrano nelle abitazioni private.
Si invitano comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.