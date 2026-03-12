Il mondo dell'ADHD nello spettacolo "Senza freni" di Fossano

Il 20 marzo 2026, presso il teatro “Brut e Bun” a Fossano alle ore 20.30, l’associazione Famiglie ADHD ODV propone lo spettacolo “Senza freni – un racconto interattivo per comprendere l’anima dell’ADHD”.

Lo spettacolo è un incontro che accompagna il pubblico dentro il mondo dell’ADHD, offrendo uno sguardo autentico, coinvolgente e accessibile su una condizione spesso fraintesa.

L’abilità dell’attore Luca Vullo è quella di coinvolgere gli spettatori con domande e battute coinvolgenti. Nello spettacolo il protagonista è un gestore di una fattoria con animali che accoglie bambini e ragazzi con ADHD aiutandoli attraverso la pet therapy e narrando le loro vite.

Attraverso immagini evocative e una narrazione che unisce riflessione e partecipazione, lo spettacolo invita a comprendere l’ADHD non come un limite ma come un diverso modo di percepire e vivere la realtà.

Dichiarano i volontari dell’associazione: “Siamo un gruppo di genitori, di volontari che hanno scelto di trasformare l’impegno quotidiano in una voce collettiva. Con lo spettacolo ‘Senza Freni’, il nostro obiettivo non è semplicemente informare, ma costruire un ponte di empatia. Troppo spesso, quando si parla di ADHD, ci si ferma all’etichetta, al disturbo o, peggio, al pregiudizio che vede questi ragazzi come “difficili” o “fuori controllo”. Noi vogliamo scardinare questa narrazione. Non vogliamo ghettizzare, ma includere. Vogliamo che il pubblico veda quello che vediamo noi ogni giorno: una vitalità travolgente, una creatività fuori dagli schemi e una sensibilità profonda.”

Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del progetto “TutelADHD, un diritto alla volta”, con il patrocinio del comune di Fossano.