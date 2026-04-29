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Politica | 29 aprile 2026, 10:58

Gribaudo (Pd): “Simboli fascisti sulla targa affissa a Piozzo per il 25 Aprile. Inaccettabile: modificatela o rimuovetela”

La deputata cuneese stigmatizza l’affissione di un’iscrizione con immagini riconducibili al Ventennio "e persino il ritratto di Mussolini"

La targa affissa a Piozzo a cura dei Volontari per l'Arte

La targa affissa a Piozzo a cura dei Volontari per l'Arte

“Ricordare le morti della Seconda Guerra mondiale è un conto, ma a Piozzo si è usata la scusa di commemorare dei soldati per installare una targa con simboli fascisti e persino il ritratto di Mussolini. Questo è inaccettabile, soprattutto se si vuole celebrare il 25 Aprile”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, stigmatizza i contenuti utilizzati per la realizzazione di una delle targhe installate a Piozzo per ricordare i caduti del paese (leggi qui).

“Nel caso non fosse sufficiente il ritratto di un dittatore, è sormontata da un’aquila che artiglia il fascio littorio, simbolo della Repubblica di Salò - prosegue la deputata cuneese - Un’installazione del genere, con altri riferimenti paramilitari, guerreschi e fascisti, non può avere luogo, in particolar modo per celebrare il 25 Aprile”.

“Mi auguro che si tratti da parte dell’Amministrazione di una svista: la targa va modificata o rimossa”, conclude Gribaudo.

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