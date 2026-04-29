Verzuolo torna alle urne dopo un’interruzione traumatica della consiliatura

Verzuolo è il Comune più popoloso tra i 19 della provincia di Cuneo che il 24 e 25 maggio andranno alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i rispettivi Consigli comunali.

È una tornata elettorale anomala perché la cittadina della Burgo aveva votato regolarmente nel giugno del 2024 scegliendo sindaco Gianpiero Pettiti.

Senonché il primo cittadino, a poco più di un anno dalla sua elezione, colpito da una grave malattia, non ha potuto proseguire il suo mandato.

Da qui la ragione per cui si torna a votare dopo solo due anni.

Un’interruzione traumatica della consiliatura che lascia prevedere una campagna elettorale “soft”, senza cioè particolari spigolosità.

Del resto i due candidati sindaci in corsa, Mattia Quaglia, vicesindaco uscente e Valentino Inaudi, esponente dell’attuale minoranza già candidato sindaco nel 2024, sono due personalità che hanno fatto del bon ton istituzionale un tratto distintivo del loro essere pubblici amministratori.

Questo non significa che ognuno di loro, insieme alle rispettive squadre, non cercherà di far valere i propri programmi e le proprie idee, ma in un clima di competizione elettorale quasi certamente senza particolari spigolosità dialettiche.

Così la composizione delle due liste in campo

Verzuolo Bene Comune: Candidato sindaco Mattia Domenico Quaglia, 39 anni, imprenditore agricolo.

Candidati al Consiglio comunale: Luca Brunetti (25 anni), Daniele Giraudo (43 anni), Matteo Giuggia (47 anni), Alessandro Ruggero Iodice (54 anni), Laura Annunziata Lovera in Toniolatti (51 anni), Luca Giuseppe Madala (27 anni), Simona Olivero (32 anni), Laura Roncari in Mondino (48 anni), Carmelina Elide Sartore (75 anni), Pierluigi Scotta (72 anni), Lorenzo Trunfio (27 anni), Francesca Tufano ( 25 anni).



Democrazia e Partecipazione: Candidato sindaco Valentino Inaudi, 63 anni, pensionato

Candidati al Consiglio comunale: Marina Boine (60 anni), Marta Brambilla (23), Samuele Giordano (29), Giulia Marengo (33), Ornella Operti (57), Marta Peirano (40), Luca Rinaudo (35), Giulia Rolando (27), Matteo Rossi (18), Simona Rrotani (25), Bruno Sabbatini (66), Federico Maria Zinfolino (30).