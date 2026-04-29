Ddl Giornata della Ristorazione, Bergesio (Lega): "Segnale concreto per settore che è identità, economia e cultura"

“La ristorazione italiana è molto più di un settore economico: è cultura, tradizione, storia viva. È il racconto dei nostri territori e delle nostre comunità. Bene dunque il disegno di legge che oggi approviamo, firmato dalla Lega e nato sotto l’impulso degli operatori di settore, per l’istituzione della Giornata della Ristorazione nel terzo sabato di maggio di ogni anno. Un provvedimento per valorizzare e rafforzare il ruolo di tanti professionisti”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.

“Ogni piatto porta con sé un pezzo d’Italia: il lavoro nei campi, la sapienza artigianale, la creatività degli chef, la capacità di innovare restando legati alle radici. Durante la pandemia questo mondo ha dimostrato resilienza e spirito di sacrificio, mantenendo viva la convivialità anche nelle case degli italiani. La ristorazione è socialità e incontro, ma anche motore economico con milioni di lavoratori e un ruolo chiave nella promozione dell’Italia nel mondo. La nostra cucina, oggi Patrimonio immateriale dell’Unesco, è uno dei principali motivi per cui i turisti scelgono il nostro Paese. La Giornata non sarà solo una celebrazione. È l’occasione per affrontare le sfide del futuro: sostenibilità, innovazione, formazione, ricambio generazionale. È la risposta a una richiesta che arriva dagli operatori: chef, cuochi, camerieri, barman, lavapiatti, pasticceri, responsabili di sala. A tutti loro va il nostro grazie. È un segnale concreto di attenzione verso un comparto strategico e chi ogni giorno racconta l’Italia nel mondo con passione, competenza e sacrificio”, conclude Bergesio.