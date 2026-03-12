BIATHLON / Nicola Giordano di bronzo nella staffetta maschile dei mondiali giovanili di Arber

Medaglia di bronzo per l’Italia del cuneese Nicola Giordano nella staffetta maschile ai mondiali giovanili di biathlon di Arber.

Bravi tutti gli staffettisti azzurri, ma ha spiccato in particolare la seconda frazione di alto livello, ancora una volta di Hannes Bacher, che ha preso il cambio in ottava piazza da Davide Cola e, nonostante le 3 ricariche utilizzate, è risalito fino al terzo posto, sfruttando anche i tanti errori di Norvegia e Germania, mettendo in mostra una grande qualità sugli sci.

Davanti i francesi hanno fatto la differenza già da metà gara, disponendo di un quartetto fortissimo. Delsol ha scavato il margine decisivo, che poi è stato gestito in ultima frazione da Carlier, che ha vinto con un margine nettissimo sulla Norvegia.

Scandinavi che sono dovuti andare di rimonta dopo una seconda frazione complessa per Gundersen, ma con la qualità di Alm e Kalkenberg sono rientrati tranquillamente per l’argento.

Quarta piazza per la Slovacchia, che aveva guidato nella prima frazione la staffetta, mentre è quinta la Germania grazie alla rimonta in ultima frazione di Tannheimer, dopo i tanti errori al tiro commessi dai suoi compagni.



