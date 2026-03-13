A Villa Tornaforte Aragno il pittore viaggiatore Stefano Faravelli racconta il Mediterraneo tra confini e incontri

Il Mediterraneo come spazio di incontro e di divisione, confine liquido tra mondi diversi e al tempo stesso ponte tra culture e civiltà: è questo il tema al centro dell'appuntamento in programma giovedì 20 marzo alle 17.30 a Villa Tornaforte Aragno di Cuneo, nell'ambito dell'Humanities Forum.

Protagonista della serata sarà Stefano Faravelli, artista, pittore e viaggiatore, noto al grande pubblico per i suoi celebri "Carnet de voyage", taccuini illustrati nei quali racconta i suoi itinerari attraverso il mondo con uno stile inconfondibile, a metà strada tra arte visiva e narrazione letteraria.

Faravelli dialogherà con Fredo Valla e Ivana Mulatero in un incontro dal titolo "Rotte di Medio Mare – Mare che unisce, mare che separa, mare confine", che si inserisce nel ciclo tematico "Verso Levante. Raccontare Orienti con il taccuino".

Un'occasione per esplorare come lo sguardo di un artista in cammino sappia restituire la complessità del mondo mediterraneo, tra suggestioni visive, riflessioni culturali e il fascino senza tempo del viaggio.

Per informazioni e prenotazioni: info@ninoaragnoeditore.it



