SCI DI FONDO / Gioele Pellegrino quarto nella gimkana dei campionati italiani U14

Prima giornata di gare a Passo Cereda per i campionati Italiani U14 di sci di fondo, dove oltre 250 giovani atleti si sono sfidati nella gimkana cross a tecnica libera, gara dinamica e tecnica che ha aperto ufficialmente il programma della rassegna tricolore.

Nella finale maschile a imporsi è stato Nicolò Piller Cottrer (Camosci), che ha preceduto Davide Trettel (Cermis) e Christian Confortola (Alta Valtellina).

Ai piedi del podio Gioele Pellegrino (Entracque Alpi Marittime), mentre la quinta posizione è andata a Stefano Ganz (Primiero). Buon 8° posto per Giovanni Risso (Entracque Alpi Marittime); qualche posizioni più indietro troviamo Davide Marchisio (Entracque Alpi Marittime)18°, Carlo Simon (Valle Stura), 21°, mentre Nicolò Rosso (Entracque Alpi Marittime) chiude al 25° posto.

Nella gara femminile il successo è andato ad Anna Profanter (Seiser Alm). La giovane altoatesina ha avuto la meglio su Sofia Orsi (Carisolo) e Vanessa Piccolo (Edelweiss). Quarta piazza per Ronja Zemmer (Seiser Alm), mentre ha chiuso quinta Gaia Debertolis (Primiero). La prima piemontese in classifica è Lucia Macario (Entracque Alpi Marittime) che termina la prova al 20° posto.

Alla premiazione in piazza, a Fiera di Primiero, ha preso parte anche il biatleta azzurro Tommaso Giacomel, che ha portato il saluto e l’incoraggiamento ai giovani atleti, rendendo ancora più speciale il momento di festa.

Il programma dei campionati Italiani U14 proseguirà con la gara individuale in tecnica classica, mentre domenica si chiuderà con la suggestiva staffetta mista con squadre composte da due frazionisti maschi e due femmine.