TENNIS / Oggi si assegnano i primi titoli nel torneo di macroarea nord-ovest targato VTT Lagnasco

E’ già tempo delle prime finali nel torneo di macroarea nord-ovest alla VTT di Lagnasco.

Oggi si assegnano, dalle 13, i titoli dei tabelloni under 10, di singolare e doppio, maschili e femminili. Tra le giovanissime sarà finale per il trofeo tra Gloria Bellani (Nuova Casale) e Martina Busa (TC Lecco). La prima ha battuto 6-0 7-6 Virginia Rossoni mentre la seconda si è imposta 6-1 6-2 su Melissa Naclerio.

Tra i giovanissimi sarà invece il testa a testa tra Agostino Parodi (TC Biancorosso Carcare) ed Enea Simondi (Country Club Cuneo) a decidere chi chiuderà vincitore la prestigiosa contesa. Parodi in semifinale si è imposto 6-2 6-3 su Guido Vercelli, mentre Simondi ha avuto la meglio per 7-5 6-4 su Niccolò Sarri. Erano 45 i partenti nel draw maschile e 19 le partecipanti al draw in rosa.

Nel doppio femminile sfida per il titolo tra i due tandem Melissa Naclerio e Gloria Bellani e Martina Busa e Virginia Rossoni. Nel settore maschile si affronteranno invece nel pomeriggio attorno alle 16 Tommaso Marchione e Agostino Parodi da una parte, Niccolò Sarri ed Enea Simondi dall’altra.

Domani sono previste tutte le altre finali (under 12 e 14 di singolare e doppio), maschili e femminili.

Un fine settimana a dir poco pirotecnico alla VTT di Lagnasco, centro sempre più vitale a partire proprio dal movimento giovanile.