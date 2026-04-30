Alba, nuovo scivolo nel parco “Bambini del Mondo” a San Cassiano

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che nella giornata odierna, giovedì 30 aprile, alle ore 16:00, verrà aperto il nuovo scivolo situato nella parte alta del parco “Bambini del Mondo”, in località San Cassiano.

La nuova struttura ludica, tra le più rilevanti presenti sul territorio comunale per dimensioni, si sviluppa lungo un percorso di circa 11 metri, superando un dislivello di 4 metri e offrendo un’esperienza di gioco attrattiva e dinamica.

L’intervento è stato realizzato nell’ottica della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse esistenti: parte dei materiali utilizzati proviene infatti dal recupero di una struttura precedentemente installata all’interno del Parco Sobrino, opportunamente riqualificata e riadattata per la nuova destinazione.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio: “Oggi inauguriamo con soddisfazione il nuovo scivolo all’interno del parco di San Cassiano, uno spazio molto amato e frequentato dalle famiglie del nostro territorio. Lo avevamo installato già lo scorso autunno, ma non aperto. Abbiamo scelto di attendere fino a questo momento per consentire il corretto attecchimento del nuovo manto erboso. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale prosegue nel proprio impegno per il miglioramento e il potenziamento delle aree verdi cittadine, arricchendo l’offerta ludico-ricreativa di uno dei parchi più vissuti dalla comunità. Il nostro obiettivo è continuare a investire in spazi pubblici di qualità, che favoriscano la socialità, il benessere e la crescita dei più piccoli”.