Savigliano, bimbi dell'infanzia alla scoperta del “mestiere” di sindaco

In questi giorni sono stati in municipio a Savigliano alcuni bambini e bambine delle scuole dell'infanzia “Sacra Famiglia” e “Santa Maria della Pieve”, per scoprire il “mestiere” di sindaco e di alcuni impiegati del Comune.

L'iniziativa rientra nel progetto “Piccoli ma in cammino”, organizzato dalla cooperativa 'Motiva' e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, che porta i più piccoli alla scoperta di mestieri e professioni.

"Sono stati coinvolti nel progetto gli alunni dell'ultimo anno di asilo, quelli che il prossimo anno andranno alle elementari – spiega Mariella Carta, referente del progetto –. Oltre che in Municipio, i bimbi sono stati in visita anche al Cnos Fap e in alcuni esercizi commerciali del territorio. Inoltre, sono andati a Cuneo per prendere parte ad un laboratorio presso la Città dei Talenti, al Rondò di via Garibaldi".

In Comune i piccoli studenti sono stati ricevuti dal sindaco Antonello Portera, che ha spiegato loro in parole semplici il funzionamento della macchina comunale e quali siano i compiti di un Primo cittadino.