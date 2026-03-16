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Calcio | 16 marzo 2026, 10:17

CALCIO ECCELLENZA / Albese-Cuneo 0-1, le dichiarazioni dei protagonisti al termine dell’incontro [VIDEO]

Mister Bianco: “Grandissima partita sotto tutti gli aspetti che riscatta la disfatta dell’andata”

Danilo Bianco, allenatore dell'AC Cuneo 1905

Danilo Bianco, allenatore dell'AC Cuneo 1905

L’AC Cuneo 1905 si è imposto per 1-0 nel big-match contro l’Albese 1917, valido per la 25a giornata del campionato di Eccellenza.

La sfida dello stadio “Michele Coppino” è stata decisa dalla rete biancorossa del giovane Lorenzo Ghibaudo, poi eletto a pieni voti MVP dell’incontro.

In classifica le “Aquile” operano il sorpasso salendo in seconda posizione a quota 49, mentre i langaroli scendono al quarto posto a 47 punti.

Nel prossimo turno di campionato, che si giocherà domenica 22 marzo, il Cuneo ospiterà il Chieri al “Paschiero”, mentre l’Albese farà visita alla capolista Alessandria. Per entrambe fischio d’inizio alle ore 14:30.

Le parole del tecnico cuneese Danilo Bianco e del giovane attaccante biancorosso Lorenzo Ghibaudo al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)

Le dichiarazioni dell’allenatore albese Giancarlo Rosso nel post match (GUARDA IL VIDEO)

Giancarlo Rosso, allenatore Albese 1917

Giancarlo Rosso, allenatore Albese 1917

Lorenzo Ghibaudo, mvp del match Albese-Cuneo

Lorenzo Ghibaudo, mvp del match Albese-Cuneo

Samuele Bernardi

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