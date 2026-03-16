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Scuole e corsi | 16 marzo 2026, 17:51

Docenti schedati perché di sinistra? Lo sdegno e il dissenso di 96 prof del liceo di Cuneo

Il professor Paolo Giraudo, promotore della mozione, sottolinea come sia un precedente gravissimo, al di là delle personali posizioni politiche

Docenti schedati perché di sinistra? Lo sdegno e il dissenso di 96 prof del liceo di Cuneo

Sono 96 su 120 i docenti del Liceo classico e scientifico di Cuneo che hanno sottoscritto una mozione di dissenso contro l’iniziativa promossa nelle scorse settimane da Azione Studentesca, il movimento degli studenti di destra. 

In diverse città italiane – tra cui Cuneo e Alba – gli studenti delle scuole superiori erano stati invitati a rispondere ad un questionario nel quale si chiedeva di segnalare i “docenti di sinistra” e, in particolare, se facessero propaganda politica in aula, durante le lezioni. 

L’iniziativa aveva suscitato forte preoccupazione all’interno del mondo scolastico e dell’istituto cuneese. 

La presa di posizione è maturata nei giorni successivi alla diffusione della notizia. Il professor Paolo Giraudo, docente di Matematica e Fisica, dopo averne parlato con i suoi studenti, ha deciso di promuovere una mozione da sottoporre ai colleghi. Le firme sono state tantissime, perché è stata giudicata gravissima l'iniziativa di segnalare o schedare i docenti sulla base delle loro presunte posizioni politiche. 

Si leggono parole quali "vibrante sdegno e profondo dissenso" verso uno strumento ritenuto "censorio, intimidatorio e discriminatorio".

"Un pericoloso precedente che non può essere tollerato in una scuola democratica".

Nel documento si richiama anche l’articolo 33 della Costituzione italiana, che stabilisce che "l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento".

"Al di là delle diverse sensibilità personali e delle posizioni politiche individuali - conclude l'insegnante - fa paura che si pensi alla schedatura dei docenti sulla base dei comportamenti o delle opinioni attribuite loro durante l’attività didattica. Se questo è pericoloso sempre, lo è ancora di più se fatto per colpire gli insegnanti". 

Barbara Simonelli

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