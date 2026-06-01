Le aule a cielo aperto della Valle Gesso: gli studenti del Liceo Soleri in cammino verso il rifugio Valasco con il Cai

Una lezione fuori dalle mura scolastiche, dove la fatica del cammino si è trasformata in un'occasione di crescita, socializzazione e scoperta del territorio. Nella giornata di giovedì 28 maggio le classi 3LB, 3DB e 3EB del Liceo Soleri di Saluzzo sono state le protagoniste dell'attesa "Giornata Verde", una speciale escursione che ha avuto come destinazione finale il suggestivo e storico Rifugio Valasco, nel cuore della Valle Gesso.

L'intera uscita in quota è stata organizzata dal professor Filippo Folco, docente di scienze motorie e sportive dell'istituto, ed è nata sotto l'egida di importanti collaborazioni associative. Il gruppo di studenti è stato infatti guidato passo dopo passo dagli esperti accompagnatori del Cai (Club alpino italiano) di Saluzzo, rappresentato da Franco Galliano, Bartolo Giusiano, Mario Botta e Gianfranco Parola, a cui si è affiancato anche Angelo Albarelli del Cai di Racconigi. Questo speciale supporto rientra a pieno titolo nelle attività di Cai Scuola ed è stato inserito nel più ampio progetto Ermes, un percorso formativo fortemente voluto e promosso a livello centrale dal Cai nazionale.

Il sentiero che da Terme di Valdieri conduce fino alla conca del Valasco è diventato così il palcoscenico ideale per alternare l'attività fisica alla didattica sul campo. Durante la salita, i ragazzi hanno potuto approfondire diverse pillole di carattere storico legate in particolare alla villeggiatura e alle battute di caccia della reale casata dei Savoia, ma hanno anche imparato a riconoscere i principali elementi della flora e della fauna alpina. Non sono mancati, inoltre, i momenti dedicati all'educazione ambientale, con un focus approfondito sulle regole fondamentali di comportamento da tenere all'interno di un'area protetta come quella del Parco delle Alpi Marittime.

Portare i giovani a camminare tra i sentieri di montagna significa far toccare loro con mano il valore del gruppo, la gestione della fatica e l'importanza del rispetto per gli ecosistemi alpini. In questo contesto, l'area della storica ex palazzina di caccia reale del Valasco si è confermata un'aula didattica perfetta sotto il cielo delle nostre montagne.

A conclusione dell'evento, gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento alla dirigente, la dottoressa Alessandra Tugnoli, per aver sostenuto e permesso la realizzazione dell'iniziativa. Un plauso per la riuscita della giornata è andato anche agli altri docenti accompagnatori, il professor Alessandro Olivero e la professoressa Manuela Tosello, oltre che alle sezioni del Cai di Saluzzo e Racconigi e ai gestori del Rifugio Valasco per la grande disponibilità e la preziosa collaborazione dimostrate sul campo.