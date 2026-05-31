domenica 31 maggio
Partecipazione e confronto al Workshop sul nuovo CCNL Enti Locali organizzato dall’A.I.S.P.A.
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Politica | 31 maggio 2026, 18:52

Partecipazione e confronto al Workshop sul nuovo CCNL Enti Locali organizzato dall’A.I.S.P.A.

La presidente Serena Gasco: "Vorrei ringraziare l’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo e i suoi dipendenti per l’ospitalità. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il supporto; ai colleghi del Direttivo e tutti i volontari che lavorano e si adoperano nell’organizzazione di questi eventi".

Partecipazione e confronto al Workshop sul nuovo CCNL Enti Locali organizzato dall’A.I.S.P.A.

Partecipazione ed interesse al Workshop di approfondimento sul nuovo Contratto Collettivo Enti Locali organizzato dall’A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni) che si è svolto mercoledì mattina a Borgo San Dalmazzo, presso la sala consigliare. Si è contata la presenza di varie rappresentanze di enti pubblici, la maggior parte Comuni, da diverse zone della provincia e sono intervenuti sul tema il dott. Bruno Armone Caruso, segretario comunale, e il consulente dott. Marco Suriani di S.A.T. Servizi Amministrativi Territoriali.

«Sono state tante le domande dei partecipanti durante l’incontro, questo dimostra che l’approfondimento sul tema era necessario e quanto mai attuale» spiega Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A. «I due relatori, professionisti con esperienza e che lavorano quotidianamente sul campo, hanno interagito con risposte puntuali e chiarificatrici. Sicuramente è stato un momento di formazione e dialogo importante con tecnici di qualità, non possiamo che essere soddisfatti dell’obiettivo raggiunto come associazione».

Continua Gasco: «Vorrei ringraziare l’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo e i suoi dipendenti per l’ospitalità. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il supporto; ai colleghi del Direttivo e tutti i volontari che lavorano e si adoperano nell’organizzazione di questi eventi».

C.S.

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