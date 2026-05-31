Monchiero, pioggia di applausi per i musicisti del corso di chitarra classica diretti dal maestro Corrado Cordova [VIDEO]

Maggio è tempo di saggi musicali di fine anno e Monchiero, ieri sera, ha vissuto un appassionante e coinvolgente momento con l'esibizione conclusiva degli allievi della Next Level Music School, la scuola nata nel 2025 con sedi a Mondovì e Monchiero.

La chiesa della Beata Vergine del Rosario, infatti, ha ospitato i giovani del corso di chitarra classica diretto dal maestro Corrado Cordova, stimato professionista dall'eccellente curriculum e che conta collaborazioni con artisti del calibro di Roberto Murolo, Enzo Gragnaniello, Lina Sastri, la Compagnia di canto popolare e Mia Martini.

La location sacra ha saputo accogliere nel migliore dei modi gli elementi sensoriali ed emotivi espressi dei musicisti che si sono alternati in brani singoli e di musica d'insieme, con note che spaziavano da Bach alla tradizione popolare partenopea e salentina. Insomma, un viaggio nei tanti mondi della musica, accomunati dalla capacità di "pizzicare" l'anima dei presenti.

La serata si è rivelata un autentico successo, con piogge di applausi e la comprensibile soddisfazione dei protagonisti e degli organizzatori.

Nel video che segue vi proponiamo i commenti del maestro Corrado Cordova e del direttore della Next Level Music School Max Bellarosa

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