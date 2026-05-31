domenica 31 maggio
Un momento del saggio
Monchiero, pioggia di applausi per i musicisti del corso di chitarra classica diretti dal maestro Corrado Cordova [VIDEO]
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 31 maggio 2026, 09:32

Monchiero, pioggia di applausi per i musicisti del corso di chitarra classica diretti dal maestro Corrado Cordova [VIDEO]

La Next Level Music School di Mondovì e Monchiero ha iniziato il suo programma di saggi di fine anno. La chiesa della Beata Vergine del Rosario di Monchiero ieri sera ha ospitato i musicisti del corso di chitarra classica diretto dal maestro Corrado Cordova. All'interno tutta la soddisfazione del Maestro originario di Bacoli e quella del direttore della scuola Max Bellarosa

Un momento del saggio

Un momento del saggio

Maggio è tempo di saggi musicali di fine anno e Monchiero, ieri sera, ha vissuto un appassionante e coinvolgente momento con l'esibizione conclusiva degli allievi della Next Level Music School, la scuola nata nel 2025 con sedi a Mondovì e Monchiero. 

La chiesa della Beata Vergine del Rosario, infatti, ha ospitato i giovani del corso di chitarra classica diretto dal maestro Corrado Cordova, stimato professionista  dall'eccellente curriculum e che conta collaborazioni con artisti del calibro di Roberto Murolo, Enzo Gragnaniello, Lina Sastri, la Compagnia di canto popolare e Mia Martini. 

La location sacra ha saputo accogliere nel migliore dei modi gli elementi sensoriali ed emotivi espressi dei musicisti che si sono alternati in brani singoli e di musica d'insieme, con note che spaziavano da Bach alla tradizione popolare partenopea e salentina. Insomma, un viaggio nei tanti mondi della musica, accomunati dalla capacità di "pizzicare" l'anima dei presenti. 

La serata si è rivelata un autentico successo, con piogge di applausi e la comprensibile soddisfazione dei protagonisti e degli organizzatori. 

Nel video che segue vi proponiamo i commenti del maestro Corrado Cordova e del direttore della Next Level Music School Max Bellarosa 

GUARDA IL VIDEO

Matteo La Viola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium