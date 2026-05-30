Studenti del De Amicis protagonisti nella scuola lavoro

Si è concluso ad inizio maggio, nella Sala Einaudi della Provincia, il percorso di Formazione Scuola Lavoro del Liceo “De Amicis”, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio e con I3P, incubatore del Politecnico di Torino.

Al centro dell’evento conclusivo l’intervento del dirigente scolastico Carlo Garavagno e delle docenti referenti Cinzia Garino e Monica Cavallo, che hanno evidenziato con forza il significato educativo ed orientativo del progetto, sottolineando la necessità di ridurre la distanza tra formazione teorica, prettamente liceale e realtà operativa.

“Un liceo è per sua natura il luogo della formazione culturale e critica, ma oggi è chiamato a colmare il divario tra conoscenza astratta e realtà concreta, offrendo agli studenti esperienze che trasformino ciò che apprendono in competenze vive e spendibili” .

Il dirigente Garavagno ed il team progettuale hanno inoltre posto particolare attenzione sul ruolo della tecnologia nei percorsi educativi contemporanei, andando a compensare i curricula del liceo, più declinati sul versante umanistico . Durante l’attività, infatti, gli studenti hanno utilizzato i propri smartphone come strumenti di lavoro per la realizzazione dei project work, dimostrando come i dispositivi digitali possano diventare una risorsa formativa se utilizzati in modo consapevole, responsabile e finalizzato.

Il progetto, coordinato dalle responsabili prof.ssa Cinzia Garino e dott.ssa Monica Cavallo, ha coinvolto 144 studenti organizzati in 35 gruppi, impegnati nella realizzazione di progetti di start-up sviluppati dalla fase ideativa fino alla creazione di un prototipo; durante le attività in presenza, gli studenti sono stati guidati in aula dall’ing. Eleonora Lavalle, che ha supportato concretamente i gruppi nello sviluppo dei project work.

All’evento hanno partecipato anche rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale: dott.ssa Stefania Cordona per la Camera di Commercio, la sig.ra Francesca Nota, presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese, il sig. Omar Garino, presidente del Movimento Giovani di Confartigianato Cuneo, e l’ing. Eleonora Lavalle per I3P – Incubatore del Politecnico di Torino, a cui vanno i ringraziamenti di tutto il liceo de Amicis.

A chiusura dell’iniziativa si è svolta la premiazione dei migliori progetti, selezionati in precedenza da una commissione tecnica dedicata, valorizzando l’impegno, la creatività e la capacità progettuale dimostrata dagli studenti.

Un’esperienza che rappresenta un modello di didattica attiva capace di integrare competenze teoriche e operative, promuovendo al tempo stesso una cultura dell’innovazione e un uso critico e consapevole delle tecnologie.