Competenze per l’accoglienza turistica: un corso gratuito per entrare con più sicurezza nel mondo del turismo

Trasformare la passione per il turismo in una competenza professionale concreta. È questo l’obiettivo del corso “Competenze per l’accoglienza turistica”, un percorso formativo pensato per persone disoccupate che desiderano acquisire strumenti utili per avvicinarsi al settore turistico e migliorare le proprie opportunità di inserimento lavorativo.

Il turismo è un ambito che richiede sempre più preparazione, capacità relazionali e attenzione al cliente. Accogliere una persona, fornire informazioni corrette, gestire una richiesta, comunicare con chiarezza e trasmettere professionalità sono competenze fondamentali per chi vuole lavorare in strutture ricettive, servizi turistici, punti informativi, attività legate all’ospitalità e realtà del territorio.

Il corso ha una durata complessiva di 80 ore in aula e prenderà il via il lunedì 8 giugno 2026. Le lezioni si svolgeranno il lunedì, mercoledì e giovedì, con orario 8.30-12.30 e 13.30-17.30.

Si tratta di un percorso pratico e formativo, pensato per fornire le basi dell’accoglienza turistica e per aiutare i partecipanti a sviluppare maggiore sicurezza nel rapporto con il pubblico. Durante il corso saranno approfonditi aspetti legati alla relazione con il cliente, alla gestione dell’accoglienza e alla comunicazione professionale, elementi sempre più importanti in un settore dove la qualità del servizio fa davvero la differenza.

Il percorso rientra nelle opportunità offerte dal Bando GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, il programma che permette di accedere gratuitamente a corsi di formazione professionale pensati per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Attraverso il Bando GOL, le persone interessate possono partecipare a corsi pratici e certificati, ricevendo anche orientamento e supporto personalizzato. Un’occasione importante per investire sulle proprie competenze, rafforzare il proprio profilo professionale e prepararsi con maggiore consapevolezza a nuove opportunità lavorative.

Il corso “Competenze per l’accoglienza turistica” rappresenta quindi una proposta concreta per chi desidera avvicinarsi al mondo del turismo con più strumenti, più preparazione e una maggiore capacità di affrontare il rapporto con clienti, visitatori e ospiti.

Le iscrizioni sono aperte. Per partecipare è possibile compilare il modulo online al seguente link:

https://forms.gle/hioZhAtRuw3KCmhZ7