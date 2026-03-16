Scambio culturale ad Alba: La Scuola Media Macrino accoglie studenti greci e francesi per il Progetto Erasmus+

C’è un’aria nuova, internazionale e decisamente elettrizzante tra i corridoi dell’Istituto “Alba-San Cassiano”. La scuola Media Macrino ha aperto le proprie porte a due gruppi di studenti provenienti rispettivamente dalla Grecia e dalla Francia.

I 41 giovani studenti sono arrivati domenica 15 marzo, accompagnati dai loro docenti, carichi di entusiasmo e curiosità e desiderosi di incontrare i ragazzi italiani che hanno ospitato a novembre. Saranno impegnati, per tutta la settimana, in laboratori e lezioni a scuola, ma anche in attività di socializzazione e di scoperta del nostro territorio.

Il programma sarà, dunque, molto fitto: dalla presentazione del proprio Paese alla ricerca di Tartufi, da un laboratorio di ceramica ad una lezione sul risparmio energetico, da un trekking ad un’esercitazione in italiano. Non mancheranno uscite ed escursioni tra Alba, le Langhe e Torino.

L’Istituto sta così completando il terzo scambio tra studenti reso possibile dal progetto Erasmus Plus.

La Scuola Media dell’Istituto beneficerà fino al 2027 di un finanziamento stabile per effettuare ogni anno nuove mobilità con gli alunni delle classi 3ª.



