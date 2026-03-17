Fossano: premiato il logo di Vittoria Rinero per la Commissione Pari Opportunità [FOTO]

Ieri, lunedì 16 marzo, si è svolta a Fossano presso la chiesa del Gonfalone - conosciuta anche come chiesa dei Battuti Bianchi - la premiazione dei vincitori del bando lanciato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano per il logo che la rappresentasse. La gara era rivolta alle scuole del territorio per avvicinare i più giovani ai temi dell'uguaglianza e delle pari opportunità.

A essere premiata è stata Vittoria Rinero, della 1ª A dell'Istituto Comprensivo Andrea Paglieri di Cervere, che ha disegnato il logo scelto per rappresentare la Commissione.

[Il logo disegnato da Vittoria Rinero]

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco di Fossano Dario Tallone e il sindaco di Cervere Corrado Marchesio, senza scordare la partecipazione di numerosi studenti e studentesse che avevano preso parte al concorso, accompagnati dai propri insegnanti.

Tra i presenti anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, che ha rivolto un pensiero a tutti i partecipanti e un ringraziamento alle istituzioni coinvolte. "Complimenti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole che hanno preso parte al concorso lanciato dalla nuova Commissione Pari Opportunità cittadina. Grazie alla presidente Anna Mantini e al sindaco Dario Tallone per aver organizzato la cerimonia, al sindaco di Cervere Corrado Marchesio per la sua presenza e alla Fondazione CRF per aver omaggiato la scuola vincitrice con un prezioso contributo economico".

Bergesio ha colto l'occasione per sottolineare il valore più profondo dell'iniziativa: "Quando parliamo di pari opportunità, parliamo di qualcosa che riguarda ciascuno di noi. Significa dare a ogni persona la possibilità di esprimersi, crescere e realizzare i propri sogni, indipendentemente dal genere, dall'origine, dalle capacità o dalle differenze che ci rendono unici".

L'iniziativa è stata realizzata anche grazie al sostegno di Balocco S.p.A., sponsor del progetto, e della Fondazione CRF, che ha omaggiato la scuola vincitrice con un contributo economico.