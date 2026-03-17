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Curiosità | 17 marzo 2026, 06:31

Il 17 marzo è la Giornata mondiale della torta, un’emozione ad ogni morso

Mani in pasta per festeggiare la data più dolce del calendario, senza sensi di colpa

La torta di frangipane

La torta di frangipane

Ogni scusa è buona per una torta, ma ce n’è una che è più buona di tutte. Il 17 marzo si celebra infatti la Giornata mondiale della torta, o almeno una delle tante ricorrenze dedicate alle torte (l’altra è il 23 gennaio).

Vi starete chiedendo com’è nata questa tradizione. Bene, l’idea è stata tutta americana: alcuni giovani ragazzi hanno deciso che era giunta l’ora di proclamare una giornata dedicata alle torte e che questo potesse essere un momento di gioia in tutto il mondo.

E la torta, in versione dolce o salata, è onnipresente in occasione di compleanni, anniversari, avvenimenti vari e, perché no, eventi comunque da vivere in pubblico e in privato e alla base di record e primati.

Che siate amanti del cioccolato o della confettura, che apprezziate una semplice sbriciolata di mele o una ricca crostata, preparando una torta rendete ancora più golosa la vostra giornata. Infatti, secondo alcune ricerche, cucinare dolci è un toccasana per il benessere psico-fisico. Per non parlare di quell’inebriante profumino che esce durante la cottura e del mix di piacere che renderà la colazione, la merenda o il dopocena una coccola perfetta.

Quella di fare torte è una vera e propria arte, ma può essere anche un bellissimo e divertente modo di passare il tempo con la propria famiglia, con gli amici, per divertirsi e stare in compagnia. Non bisogna essere dei grandi pasticceri, basta creatività e un pizzico di passione.

Allora perché non infilare le mani nella farina, tirare fuori uova, zucchero, burro, lievito, cacao… e impastare, mixare, assaggiare, annusare e lasciarsi guidare dalla dolcezza e dalla golosità di una torta fatta in casa, come quando eravamo piccoli. È già pronto il forno?

Silvia Gullino

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