Gruppo San Marco: un e-commerce dedicato alla casa e agli spazi esterni

Quando si acquistano prodotti per la casa online, uno degli aspetti più importanti è poter trovare soluzioni diverse in un unico spazio digitale. Arredi, accessori per il giardino, sistemi per il comfort domestico: avere a disposizione un catalogo organizzato permette di orientarsi con facilità tra le diverse opzioni.

È proprio su questa idea di piattaforma completa che si sviluppa il progetto di Gruppo San Marco (www.grupposanmarco.eu), realtà italiana attiva da oltre vent’anni nel settore dell’home living.

Nata nel 2003 e con sede a Soleto, in provincia di Lecce, l’azienda ha costruito una presenza consolidata nel panorama dell’e-commerce dedicato alla casa. Attraverso il sito ufficiale, il brand mette a disposizione un portale strutturato che consente agli utenti di consultare prodotti, confrontare caratteristiche tecniche e individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Un catalogo che copre diversi ambiti della casa

All’interno della piattaforma di Gruppo San Marco è possibile trovare soluzioni pensate per accompagnare diversi momenti della vita domestica. Il catalogo riunisce infatti prodotti dedicati sia agli ambienti interni sia agli spazi esterni, offrendo una panoramica completa delle principali esigenze legate alla casa:

· Arredo per interni, con mobili funzionali, specchi e complementi pensati per migliorare l’organizzazione degli spazi domestici.

· Arredo outdoor, tra cui gazebi, salottini completi, barbecue e strutture ombreggianti progettate per vivere terrazze e giardini durante gran parte dell’anno.

· Piscine, con diverse tipologie tra cui modelli fuori terra, installazioni interrate e varianti strutturali pensate per adattarsi a spazi differenti, come le piscine fuori terra acciaio , apprezzate per robustezza e durata.

· Accessori per piscine, come sistemi di filtrazione, robot pulitori e coperture utili per la manutenzione e la gestione dell’acqua.

· Tecnologie per il comfort climatico, tra cui stufe a pellet, pannelli per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza dedicate al benessere domestico.

Navigazione semplice e informazioni dettagliate

Il sito ufficiale di Gruppo San Marco è progettato per offrire un’esperienza di consultazione chiara e accessibile. Ogni prodotto è accompagnato da schede tecniche dettagliate, immagini e informazioni utili per comprendere caratteristiche e modalità di utilizzo.

La struttura del portale permette di individuare rapidamente le diverse categorie del catalogo, facilitando il confronto tra prodotti e aiutando gli utenti a orientarsi nella scelta.

Spedizioni e supporto durante l’acquisto

L’organizzazione logistica rappresenta un altro elemento centrale dell’esperienza offerta dall’azienda. Le spedizioni vengono gestite tramite partner come BRT e FedEx, garantendo consegne rapide e tracciabili su tutto il territorio nazionale.

Accanto alla logistica è presente anche un servizio clienti dedicato, disponibile per fornire informazioni sui prodotti e supportare gli utenti nelle diverse fasi dell’acquisto.

Un progetto pensato per la casa contemporanea

Nel corso degli anni, Gruppo San Marco ha sviluppato un modello di vendita che combina catalogo articolato, piattaforma digitale e assistenza al cliente. L’obiettivo è offrire strumenti utili per organizzare e migliorare gli spazi domestici, dall’arredo interno fino alla gestione del giardino.

Attraverso questa proposta integrata, l’azienda continua oggi a proporre soluzioni pensate per accompagnare le esigenze quotidiane della casa contemporanea.

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