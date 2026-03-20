Cavallermaggiore, successo dell’incontro “Più Sicuri Insieme” di ANAP Confartigianato Cuneo e Compagnia dei Carabinieri di Savigliano

Si è svolto con grande partecipazione e interesse l’incontro informativo organizzato dal gruppo ANAP Confartigianato di Cuneo nell’ambito della campagna nazionale “Più Sicuri Insieme”, iniziativa volta a sensibilizzare gli anziani e le loro famiglie sul tema delle truffe, dei furti e dei raggiri.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Savigliano e il consiglio di zona di Confartigianato, si è tenuto presso la sala polivalente di Cavallermaggiore, gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale. La sala gremita ha testimoniato quanto il tema sia sentito e quanto sia forte il bisogno di informazione e prevenzione su fenomeni purtroppo sempre più diffusi.

Ad aprire l’incontro sono stati i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, con la presenza del Sindaco Davide Sannazzaro, dell’assessore Giorgio Amoroso, del consigliere Luca Blengino e della responsabile della Polizia Locale Tiziana Morano, i quali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per la tutela delle fasce più fragili della popolazione.

Per Confartigianato Cuneo sono intervenuti Andrea Lamberti, presidente ANAP Cuneo, ed Elisa Reviglio, presidente della zona di Savigliano di Confartigianato, i quali hanno ribadito l’impegno costante dell’Associazione nella promozione di iniziative concrete a sostegno degli anziani.

Relatori dell’evento sono stati il Maggiore Luca Giacolla, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano, e il Maresciallo Pierluigi Sirizzotti. Entrambi hanno illustrato con esempi pratici le principali modalità con cui vengono perpetrate le truffe, fornendo consigli utili per riconoscerle e difendersi. Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove forme di raggiro legate all’uso delle tecnologie, senza però trascurare le truffe “tradizionali”, che continuano a colpire soprattutto le persone più sole e vulnerabili.

"Con questa iniziativa – ha sottolineato il presidente Lamberti - desideriamo essere concretamente vicini ai nostri anziani, offrendo loro strumenti utili per difendersi da un fenomeno che purtroppo è in continua evoluzione. Le truffe cambiano volto, ma fanno leva sempre sulle stesse fragilità: solitudine, fiducia e mancanza di informazioni. Per questo è fondamentale fare rete tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni, affinché nessuno si senta solo e tutti possano sentirsi più sicuri nella propria quotidianità. A tal proposito, ritengo doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e, in particolare, a Elio Gattino, titolare di un’azienda artigiana di serramenti di Cavallermaggiore, tra i principali organizzatori dell’iniziativa".