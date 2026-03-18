Bra: una “famiglia temporanea” per aiutare a crescere, l’affido come spazio di accoglienza e cura

Domenica 15 marzo, nel tardo pomeriggio al Centro Arpino di Bra, si è tenuto un evento sul tema dell’accoglienza e dell’affidamento famigliare ed ha rappresentato una preziosa opportunità per un approccio ad un argomento impegnativo, con delicatezza e leggerezza.

Un reading – concerto organizzato per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’accoglienza dei minori che vivono situazioni familiari difficili, a cura dell’attrice Elisa Dani, curatrice dei testi e voce narrante nello spettacolo “Quando il bambino era bambino – Accogliere ed essere accolti”.

Lo spettacolo rende omaggio a tutti quei bambini e ragazzi che in momenti difficili della loro vita, hanno trovato qualcuno disposto a prendersi cura di loro. È dedicato anche alle famiglie che scelgono di offrire il proprio supporto, accogliendo temporaneamente minori e accompagnandoli in una fase delicata del loro percorso.

Attraverso parole e musica vengono raccontate diverse storie di affido: si parte dalle aspettative e dai desideri dei bambini e delle famiglie coinvolte, passando per le difficoltà quotidiane e arrivando ai piccoli gesti che possono fare la differenza. Il racconto prende forma grazie a suggestioni letterarie, testimonianze e all’immaginazione tipica dell’infanzia.

La voce dell’attrice accompagnata dalle musiche dal vivo dell’Eirene Ensemble e dalle illustrazioni di Chiara Fornaro, proiettate sullo schermo gigante, creano un’atmosfera di ascolto e riflessioni profonde, suscitano emozioni autentiche, meraviglia e stupore.

L’evento promosso dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, in collaborazione con la Città di Bra, la Consulta Famiglie di Bra, l’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e l’associazione Papa Giovanni XXIII, fa parte del progetto “Casa-Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinato dal Forum Famiglie nazionale insieme a undici associazioni partner.

Silvio Ribero, presidente del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, insieme a Marina Isu, consigliera comunale e referente della Consulta delle Famiglie di Bra, hanno sottolineato l’obiettivo dell’incontro, che vede al centro la diffusione della cultura dell’accoglienza e la solidarietà tra famiglie. “Ogni bambino ha diritto, ma soprattutto necessità e bisogno, di sentirsi accolto, amato e accompagnato durante le fasi più delicate della crescita e della costruzione della propria identità. Una famiglia che interviene in aiuto a quella di origine, in un momento di temporanea difficoltà, pone le basi per avere adulti responsabili in futuro; diventa testimonianza concreta della capacità di una comunità di prendersi cura dei più piccoli e di esprimere la solidarietà e la vicinanza fra le persone. Avere accanto qualcuno che offra un supporto concreto può essere determinante nei periodi di fragilità – concludono Ribero ed Isu - perché aiuta le famiglie a recuperare autonomia e fiducia”.

Nella serata inoltre sono stati presentati i servizi offerti dal Centro famiglie di Bra, ufficio dei servizi sociali ambito di Bra, che opera da anni grazie ad un impegno professionale e costante delle operatrici che lo seguono e che erano anche presenti in sala. Ascolto e supporto alle famiglie, centro antiviolenza, consulenza e informazioni su affidamento famigliare e affiancamento e molto altro ancora, sono i servizi offerti dal centro famiglie bra (centrofamiglie@comune.bra.cn.it).