Camminata tra i boschi organizzata dal Comitato Landandè e dalla Proloco di Monastero Casotto

Il Comitato Landandé, organizza per domenica 29 marzo 2026, in collaborazione con la Proloco di Monasterolo Casotto, una camminata che ripercorre parte del petalo giallo con partenza dal campo sportivo di Monasterolo. Ci spingeremo, entro bellissimi castagneti secolari, fino alla località FontanaGrossa e quindi ai Garassini Sottani percorrendo circa 10 Km totali.
Sarà un'ottima occasione per ritrovarci, godere del camminare in compagnia ed infine approfittare del sempre ottimo pranzo preparato dalla proloco di Monasterolo con specialità locali.
Per l'occasione saranno disponibili le cartine dei percorsi Landandé, nonché la possibilità di avere la maglietta Landandé 2026 tramite il rinnovo del tesseramento.